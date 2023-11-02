معارك طاحنة في السودان وواشنطن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس، في الخرطوم، فيما تشهد الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (غربي البلاد) معارك طاحنة.

فيما دعت أمريكا الطرفين المتحاربين إلى الوقف الفوري لشن الهجمات.

انفجارات

وأفاد شهود بسماع أصوات انفجارات قوية في محيط قيادة الجيش بالخرطوم، وتصاعد سحب الدخان بكثافة من المكان.

وتحدث سكان عن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش وقوات الدعم السريع، في محيط سلاح المهندسين بجنوبي أم درمان.

في الأثناء، تهز الفاشر في دارفور انفجارات قوية ومعارك طاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث أعلن حاكم الولاية، نمر محمد عبدالرحمن، عن أسفه لتجدد المعارك. وناشد المواطنين ((مغادرة المناطق الواقعة في دائرة الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة إلى المناطق الآمنة)). وقال في حسابه على ((فيسبوك)): ((نحث الطرفين على السماح للمواطنين بالمغادرة للحفاظ على الأرواح)).

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن هجوم كبير وشيك لقوات الدعم السريع في الفاشر بولاية شمال دارفور، وتدعو الطرفين المتحاربين إلى الوقف الفوري لشن هجمات أخرى.

وأضاف بلينكن، في بيان أصدرته وزارة الخارجية: ((تدعو الولايات المتحدة الطرفين المتحاربين إلى الوقف الفوري عن شن هجمات أخرى في الفاشر، والمناطق المحيطة بها، للوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، في ما يتعلق بالمدنيين)).

وتحدثت الخارجية الأمريكية عن ((تقارير موثوقة تشير إلى عدم قيام قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين)).

الولايات

هذا، وأعلن عبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، في مقطع مصور نشرته قوات الدعم عبر منصة (إكس)، أن قواته ستتحرك نحو جميع الولايات والفرق العسكرية التابعة للجيش للسيطرة عليها.

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