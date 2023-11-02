العاصفة «سياران» تسفر عن ضحايا وتعطل الحركة في أوروبا

تسببت عاصفة ((سياران)) الخريفية القوية، التي ضربت جزءاً من أوروبا الغربية، خلال ليل الأربعاء الخميس، في مقتل شخصين في فرنسا وإسبانيا، واضطرابات كبيرة أثناء تقدمها نحو بريطانيا وهولندا.

في شمالي فرنسا، قُتل سائق عندما سقطت شجرة على شاحنته، وأصيب 16 شخصاً، أحدهم حالته خطرة. وبين الجرحى سبعة من رجال الإطفاء، وفق وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وحُرم حوالي 1,2 مليون منزل من الكهرباء، بما في ذلك 780 ألف منزل في بريتاني في غربي فرنسا.

وقررت هيئة السكك الحديد، على نحو وقائي، وقف بعض القطارات في ضواحي باريس. أما القطارات عالية السرعة، فتقرر تشغيل 90 % منها، مع وقفها على طرق معينة بين باريس والمدن الواقعة في الغرب.

وفي وسط مدريد، تسبب سقوط شجرة جراء الرياح، بوفاة امرأة وإصابة خمسة أشخاص بجروح، وفق خدمة الطوارئ. وتهب على العديد من المناطق الإسبانية رياح قوية جداً.

ودعت الحكومة الإسبانية إلى ((توخي الحذر الشديد على الطريق والحد من التنقل)). وألغي ما يقرب من 50 رحلة جوية، بينها 13 في بلباو في منطقة الباسك في الشمال. وأدت العاصفة أيضاً إلى توقف حركة السكك الحديدية، خاصة على خطوط معينة في غاليسيا.

وفي جنوبي إنجلترا، في المملكة المتحدة، تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة باضطرابات كبيرة، أدت إلى تعليق الاتصالات البحرية من ميناء دوفر في الصباح، وإغلاق مئات المدارس.

وسجلت جزيرة جيرسي، التي أعلنت فيها أقصى حالات التأهب باللون الأحمر، رياحاً تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة، واضطر 35 شخصاً إلى الإقامة في الفنادق، بعد الأضرار التي لحقت بمنازلهم، وفقاً للشرطة. وألغيت جميع الرحلات الجوية في مطارات جيرسي وغيرنسي وألديرني. وفي كورنوال في جنوب غربي إنجلترا، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 8500 منزل، مع رصد هطول أمطار غزيرة في 54 موقعاً، معظمها على الساحل الجنوبي لإنجلترا، وفق هيئة البيئة.

وفي هولندا، رُفع مستوى التأهب إلى اللون البرتقالي، مع توقع وصول سرعة الرياح إلى 110 كيلومترات في الساعة. وفي مطار شيبول-أمستردام، ألغيت نحو 200 رحلة جوية، معظمها إلى وجهات أوروبية مجاورة. كما تعطلت حركة السكك الحديد والعبارات. وفي مواجهة الاختناقات المرورية، طُلب من الموظفين العمل من المنزل.

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