العاصفة «سياران» تسفر عن ضحايا وتعطل الحركة في أوروبا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تسببت عاصفة ((سياران)) الخريفية القوية، التي ضربت جزءاً من أوروبا الغربية، خلال ليل الأربعاء الخميس، في مقتل شخصين في فرنسا وإسبانيا، واضطرابات كبيرة أثناء تقدمها نحو بريطانيا وهولندا.
في شمالي فرنسا، قُتل سائق عندما سقطت شجرة على شاحنته، وأصيب 16 شخصاً، أحدهم حالته خطرة. وبين الجرحى سبعة من رجال الإطفاء، وفق وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وحُرم حوالي 1,2 مليون منزل من الكهرباء، بما في ذلك 780 ألف منزل في بريتاني في غربي فرنسا.
وقررت هيئة السكك الحديد، على نحو وقائي، وقف بعض القطارات في ضواحي باريس. أما القطارات عالية السرعة، فتقرر تشغيل 90 % منها، مع وقفها على طرق معينة بين باريس والمدن الواقعة في الغرب.
وفي وسط مدريد، تسبب سقوط شجرة جراء الرياح، بوفاة امرأة وإصابة خمسة أشخاص بجروح، وفق خدمة الطوارئ. وتهب على العديد من المناطق الإسبانية رياح قوية جداً.
ودعت الحكومة الإسبانية إلى ((توخي الحذر الشديد على الطريق والحد من التنقل)). وألغي ما يقرب من 50 رحلة جوية، بينها 13 في بلباو في منطقة الباسك في الشمال. وأدت العاصفة أيضاً إلى توقف حركة السكك الحديدية، خاصة على خطوط معينة في غاليسيا.
وفي جنوبي إنجلترا، في المملكة المتحدة، تسببت الرياح القوية والأمطار الغزيرة باضطرابات كبيرة، أدت إلى تعليق الاتصالات البحرية من ميناء دوفر في الصباح، وإغلاق مئات المدارس.
وسجلت جزيرة جيرسي، التي أعلنت فيها أقصى حالات التأهب باللون الأحمر، رياحاً تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة، واضطر 35 شخصاً إلى الإقامة في الفنادق، بعد الأضرار التي لحقت بمنازلهم، وفقاً للشرطة. وألغيت جميع الرحلات الجوية في مطارات جيرسي وغيرنسي وألديرني. وفي كورنوال في جنوب غربي إنجلترا، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 8500 منزل، مع رصد هطول أمطار غزيرة في 54 موقعاً، معظمها على الساحل الجنوبي لإنجلترا، وفق هيئة البيئة.
وفي هولندا، رُفع مستوى التأهب إلى اللون البرتقالي، مع توقع وصول سرعة الرياح إلى 110 كيلومترات في الساعة. وفي مطار شيبول-أمستردام، ألغيت نحو 200 رحلة جوية، معظمها إلى وجهات أوروبية مجاورة. كما تعطلت حركة السكك الحديد والعبارات. وفي مواجهة الاختناقات المرورية، طُلب من الموظفين العمل من المنزل.
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