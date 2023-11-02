الإمارات في الأمم المتحدة: دعم الشعب الفلسطيني نهج ثابت وتاريخي

شددت دولة الإمارات على دعمها للشعب الفلسطيني، باعتباره نهجاً ثابتاً وتاريخياً، ورحبت بالقرار المهم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، المطالب بـ((هدنة إنسانية)) للحرب الدامية التي يشهدها قطاع غزة، ويعاني ويلاتها المدنيون.

جاء ذلك في بيان وفـد الإمارات خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني أمس.

وقال أبوشهاب: ((أمام مشاهد الدمار الهائل، وقتل 9000 فلسطيني، ونزوح أكثر من 1.4 مليون مدني؛ جراء القصف الإسرائيلي العنيف، وتوسيع العمليات البرية، أجمعت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء على اعتماد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية، ودائمة، ومستدامة)).

وأكد أن القرار يوجه رسالة واضحة حول ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وعدم الكيل بمكيالين تجاه حماية المدنيين، مذكراً أن 70 % من القتلى الفلسطينيين هم من النساء والأطفال.

وحثّ بيان الإمارات، المجتمع الدولي على إبداء الوحدة، وتنسيق ومضاعفة المساعي الدبلوماسية؛ لوقف جميع الأعمال العدائية، وصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مقدراً أن المناورات والتوترات في جنوب لبنان، والجولان السوري المحتل، والبحر الأحمر، تنذر بتوسع رقعة النزاع وتصاعده إلى مستويات لا يمكن احتواؤها.

وأضاف: ((فور اندلاع الحرب، سارعت بلادي إلى إطلاق الحملة الشعبية (تراحم من أجل غزة)، وقمنا بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات من الإمارات والأمم المتحدة إلى مصر؛ لإيصالها إلى غزة)).

وأفاد البيان بمواصلة دولة الإمارات دعم التحركات الجارية لوقف الحرب، من خلال الجهود في مجلس الأمن، والتواصل المكثف مع الجهات الفاعلة في المنطقة والعالم.

كما أكد بيان الدولة رفض هجمات ((حماس)) ضد المدنيين، وطالب بالإفراج عن كافة الرهائن، وشدد على الرفض القاطع لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية، وضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، ومطالبة إسرائيل بوقف قصفها العشوائي المستمر للمدنيين وللأعيان المدنية.

وتطرق البيان إلى أنه ((لم يعد في غزة، أي مكان، أو شخص آمن، جراء قصف إسرائيل لمخيمات اللاجئين، والمدارس، والمستشفيات، والمساجد، والكنائس، ومرافق الأمم المتحدة، التي نزح إليها السكان)).

وتابع: ((إلى جانب مقتل صحافيين، وعاملين في المجال الطبي، و70 من موظفي وكالة ((أونروا)))). وكرر ((إدانة الإمارات الشديدة للقصف الإسرائيلي العنيف على مخيم ((جباليا))، الذي تسبب بمقتل وجرح المئات)). وأكمل: ((حتى النازحون إلى الجنوب، ورغم أوامر إسرائيل المستحيلة بإخلاء السكان من الشمال، لم يسلموا من القصف)).

وأعربت دولة الإمارات عن رفضها الشديد للتهجير القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه، وأنها لن تسمح بحدوث نكبة فلسطينية جديدة. كما عبرت عن قلقها الشديد من إعلان إسرائيل حظراً كاملاً على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود، ما تسبب بانهيار القطاع الصحي، وفرضها قيوداً صارمة على السلع والخدمات الأساسية كالمياه والغذاء، فيما تتراكم المساعدات الإنسانية على معبر رفح، باستثناء نسبة ضئيلة جداً من الشاحنات تبلغ 4 % من السلع التي كانت تدخل قبل الحرب.

وقدر بيان الإمارات الجهود المتواصلة لمصر نحو إدخال المساعدات الإنسانية من جانبها إلى قطاع غزة، وغيرها من المساعي المهمة، منها: استقبالها الأخير لعدد من الجرحى والمرضى القادمين من القطاع لتلقي العلاج.

وأكدت الدولة بضرورة سماح جميع الأطراف المتنازعة، في مقدمتها إسرائيل، بإدخال وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في قطاع غزة على نحو عاجل، وآمن، ومستدام، ودون عوائق.

كما ((يجب ضمان حركة العاملين في المجال الإنساني بشكل كامل، دون عراقيل)). وشدد على أهمية السماح لهم بالدخول إلى قطاع غزة لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة، مع حتمية استمرار عمل شبكات الاتصال والإنترنت في غزة دون انقطاع، لتيسير عمل الطواقم الطبية والجهات الإنسانية.

ولفت البيان إلى تعهد الدولة بتقديم 20 مليون دولار لوكالة ((أونروا))، تضاف إلى 35 مليوناً مقدمة خلال العام الجاري، فضلاً عن توجيه قيادة الإمارات باستضافة 1000 طفل فلسطيني من قطاع غزة مع عائلاتهم لتلقي الرعاية الصحية في الدولة.

وشددت الدولة على حماية حل الدولتين وتحقيقه، بحيث تقام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية. حيث ((طالت معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وهم يستحقون مستقبلاً مستقراً وآمناً، يتمكن فيه أطفال غزة من الالتحاق بالمدارس، لا اللجوء إليها، ويسهم فيه الشباب والشابات في بناء مؤسسات دولتهم، لا البحث عن ذويهم تحت الركام)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز