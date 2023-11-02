الغارات الإسرائيلية تستهدف المناطق ذات الكثافة السكانية في غزة

واصلت الغارات الإسرائيلية، المستمرة منذ 27 يوماً دون انقطاع، تركيز استهدافها، لليوم الثالث على التوالي، على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة، عبر قصف عشوائي، طال أمس، بعد مخيم ((جباليا)) للاجئين، مربعاً سكنياً في مخيم ((البريج))، وسط القطاع، وقصفاً آخر بقنابل الفسفور الأبيض على محيط مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا)) غربي غزة.

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، أن عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين تجاوز حاجز الـ9 آلاف. كما شهدت منطقة تل الهوى، غربي مدينة غزة، قصفاً كثيفاً عبر مسلسل من الأحزمة النارية، حال دون وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة؛ نظراً لزخم واستمرارية الغارات، ولم يتسن معرفة أعداد ضحايا القصف.

وبحسب ما أوردت وكالات أنباء، التي نقلت عن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، حديثه حول ارتفاع حصيلة القتلى خلال حرب غزة، إلى 9061 قتيلاً، منهم: 3760 طفلاً، و2326 امرأة.

وأضاف القدرة إن عدد المصابين ارتفع إلى 32 ألفاً منذ بدء إسرائيل هجماتها على القطاع، مع تواصل غاراتها الجوية على مناطق متفرقة من القطاع. بينما نددت الأمم المتحدة بالضربات الإسرائيلية، واعتبرتها أنها ((يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب)).

اكتظاظ سكاني

وتفصيلاً، أوردت وكالات أنباء، أمس، مقتل وفقدان عشرات المدنيين الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم ((البريج))، وسط قطاع غزة، حيث انتشل مسعفون، وعمال إنقاذ، 15 قتيلاً. وبحسب المسعفين، فإنهم أبلغوا بوجود عدد كبير تحت الأنقاض إثر تدمير عدة منازل متلاصقة مأهولة في المخيم المكتظ بالسكان.

وأفاد صحافيون في وكالة ((فرانس برس)) عن دمار كبير لحق بالمخيم، حيث يعمل البعض على إزالة الأنقاض بحثاً عن ناجين. وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 27 مدنياً؛ جراء قصف إسرائيلي وإلقاء قنابل الفسفور الأبيض على مدرسة تابعة لـ((أونروا)) في القطاع.

صدمة أممية

في الأثناء، أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن ((شعوره بالصدمة)) إزاء القصف الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي على مخيم جباليا، الذي يؤوي 116 ألف لاجئ في شمال قطاع غزة. كما اعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا ((قد يرقى إلى جرائم حرب)) على ضوء ((العدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار)).

وكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على منصة ((إكس)): ((نظراً للعدد الكبير من الضحايا المدنيين، وحجم الدمار في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جدية من أن تكون هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن تصل إلى مستوى جرائم حرب)).

وفي هذا الصدد، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي أسقط 10 آلاف قنبلة منذ بدء هجماته على قطاع غزة، وسط تقديرات بأن كمية المتفجرات الملقاة تتجاوز 25 ألف طن، ما يعني نحو 70 طناً لكل كيلومتر مربع.

تصفية

وأعلن الجيش الإسرائيلي ((تصفية قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس))، في ضربة لم يحدد مكانها.

إلى ذلك، صرح الهلال الأحمر الفلسطيني، إن دوي انفجارات سمع في ساعات الصباح الأولى أمس في محيط مستشفى القدس بمدينة غزة. إذ سبق أن أبلغت السلطات الإسرائيلية المستشفى بضرورة الإخلاء على الفور، وهو ما يقول مسؤولون أمميون، إنه أمر يستحيل القيام به دون تعريض المرضى للخطر.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ((الانتصار)) على ((حماس))، فيما حذر وزير دفاعه، يوآف غالانت، بأن ((حماس)) أمام خيارين لا ثالث لهما، إما ((الموت أو الاستسلام دون شروط)).

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، إن ((الشعب الفلسطيني يستحق السلام والأمن. عوضاً عن ذلك، يتم استخدامه دروعاً بشرية)). وصرح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، في بيان، بثه التلفزيون، إن القوات الجوية الإسرائيلية تستخدم أقل من نصف قدراتها في الحرب على غزة.

حصار وتطويق

وعلى الأرض، دارت معارك عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي شمالي القطاع، حيث يشن الجيش الإسرائيلي توغلاً برياً، ودارت اشتباكات من المسافة صفر بين الجانبين، على محورين، الأول: محور شمالي غربي، على مقربة من مخيم ((الشاطئ))، وآخر جنوبي غربي لمدينة غزة، لمحاولة إطباق الحصار وتطويق المدينة من قبل الجيش الإسرائيلي.

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