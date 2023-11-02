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حمدان بن مبارك: عنوان للسلام والتعايش والتسامح

11/2/2023 7:19:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية غالية نعتز ونفخر بها، وصار عنواناً للسلام والتعايش والتسامح. وقال ((إن هذا العلم الخفّاق أصبح منارة لنا جميعاً، لأنه يحمل قيم الشعب الإماراتي الأصيلة وتاريخه المجيد، ويذكّرنا باليوم الخالد الذي رفع فيه المؤسس المغفور له، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العلم، إيذاناً بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة التي أذهلت العالم بتقدمها وتطورها وازدهارها في جميع المجالات. وأضاف: ((ونحن نحتفل بيوم العلم، نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لكي تُواصل دولتنا نهضتها، وتحقق لشعبها مزيداً من الإنجازات، وتحافظ على صدارتها، وتُبقي شعلتها متوهجة في كل المجالات. وقال معاليه: ((عيال زايد يحرصون على رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في جميع المحافل التي يشاركون فيها، فعلى صدر كل إماراتي وإماراتية علم الدولة المطرز بالمجد والفخر وأعمال الخير.

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