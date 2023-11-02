محمد القرقاوي: الإمارات حريصة على مشاركة الخبرات مع حكومات العالم

أكد وافيل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، أهمية علاقات الشراكة مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشدداً على محورية التعاون الثنائي في مجالات التحديث الحكومي، ما يدعم جهود وتوجهات سيشيل لتطوير نماذج العمل الحكومي على أسس مستقبلية.

وقال رامكالاوان إن إطلاق مبادرات وبرامج تعاون بين حكومتي البلدين، سيمكن حكومتنا من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية الملحة، وبناء قادة فاعلين يحدثون التغيير، ويعملون على تعزيز مشاركة الطاقات البشرية، ويسهمون في تعزيز ثقة المجتمع بالعمل الحكومي.

وأضاف: ((شهدنا إطلاق برنامج القيادات التنفيذية في سيشل، بالتعاون مع حكومة الإمارات، هذا البرنامج وغيره من مشاريع تحديث العمل الحكومي، سيدعم جهودنا في إعداد كفاءات حكومية ديناميكية ذات أداء عالٍ، وسيمكنهم من قيادة التغيير المطلوب لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للخدمة الحكومية في بلدنا)).

جاء ذلك، خلال حضوره إطلاق برنامج القيادات التنفيذية في سيشل، في إطار التعاون الثنائي في التحديث الحكومي بين حكومتي الإمارات وسيشل، بحضور أحمد سعيد النيادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سيشل، ووفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي، فيما حضر الإطلاق من جمهورية سيشيل، أحمد عفيف نائب رئيس سيشيل، وعدد من الوزراء والمسؤولين ومنتسبي البرنامج.

تعاون

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، حرص حكومة دولة الإمارات على توسيع مجالات التبادل المعرفي، ومشاركة الخبرات والتجارب الرائدة مع الحكومات حول العالم، بما يجسد توجيهات القيادة بتعزيز أطر التعاون الدولي الهادف لتمكين الحكومات، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، ومشاركة التجارب الاستثنائية لدولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي.

بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات.وقال معاليه إن بناء الجيل الجديد من القيادات القادرة على تعزيز مسيرة الحكومات إلى المستقبل، يمثل محوراً مهماً لأي جهد تطويري، وداعماً أساسياً لتحقيق الرؤى الاستراتيجية المستقبلية لأي دولة حول العالم.

مشيراً إلى أن جاهزية الحكومات تعتمد بشكل كبير على جاهزية كوادرها وقياداتها، وقدرتهم على التعامل باستباقية مع التحديات، وتصميم الحلول المبتكرة لمختلف مجالات العمل.

العمل الحكومي

ويهدف برنامج القيادات التنفيذية في سيشل، إلى تطوير قدرات الكوادر القيادية، وتأهيلهم لقيادة العمل الحكومي المستقبلي، بالاعتماد على نموذج الإمارات للقيادة الحكومية.

ويسعى إلى تمكين المنتسبين من التعرف إلى أفضل المهارات التخصصية في بناء القيادات الحكومية القادرة على الارتقاء بمستوى الأداء، وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم، وتعريفهم بأفضل الممارسات المبتكرة في القيادة لدفع عجلة التنمية والتطوير في سيشل، ويشارك في دورته الأولى 27 من القيادات التنفيذية في سيشل.

5 محاور

ويغطي البرنامج 5 محاور، هي: استشراف المستقبل، والحكومة المرنة، وتصميم أفضل السياسات والاستراتيجيات، والتحوّل الرقمي، وقيادة المستقبل، ويمتد 5 أشهر، ويشهد تنظيم جلسات تخصصية، وورشاً حوارية حضورية وافتراضية، وزيارات تعريفية، إضافة إلى مقابلات مع نخبة الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات القيادة، لتعريف المنتسبين بالتجارب القيادية العملية، بما يسهم في توظيفها بتعزيز قدرة حكومة سيشيل على مواجهة التحديات، واستكشاف فرص جديدة تدعم تحقيق توجهاتها المستقبلية.

فهم المستقبل

ويركز محور ((استشراف المستقبل)) على أهم أساليب وأدوات استشراف المستقبل وبناء السيناريوهات المستقبلية، وتقييمها، ودراسة أثرها في مختلف القطاعات، فيما يتناول محور ((الحكومة المرنة))، دور القادة في فهم المستقبل، والتوجهات المستقبلية والثورة الصناعية الرابعة والأدوات والتقنيات المستخدمة لرصد التوجهات وتأثيراتها، وأهمية امتلاك العقلية الرقمية لتعزيز الأداء، وتحقيق أفضل النتائج.

ويركز محور ((تصميم أفضل السياسات والاستراتيجيات)) على دور القادة في تطوير السياسات والاستراتيجيات، وتقييم السياسات، ومراقبة تنفيذها.

وإشراك أفراد المجتمع في صنع القرار وتصميم السياسات، ويغطي محور ((التحوّل الرقمي)) أهمية الرقمنة، ودورها في تصميم السياسات والاستراتيجيات والخدمات الحكومية، ومساهمتها في تحسين جودة حياة المجتمعات المختلفة، فيما يعرف محور ((قيادة المستقبل)) المنتسبين بأساليب القيادة، وقيادة الفرق، والمرونة في القيادة، والتأثير الإيجابي في الفريق.

وسيعمل المنتسبون على تطوير مشاريع تحولية في حكومة سيشل، تعتمد الحلول الابتكارية والاستباقية، التي تركز على المتغيرات والتوجهات العالمية، وتوظف التكنولوجيا في مواجهة التحديات المستقبلية.

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