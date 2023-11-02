«جمارك دبي» تضبط مسافراً أوروبياً حاول تهريب مواد مخدرة متنوعة

تمكنت جمارك دبي من خلال مفتشي إدارة عمليات المسافرين في مطار دبي الدولي من ضبط مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية، حاول تهريب مواد مخدرة متنوعة وصغيرة الحجم تم إخفاؤها وتوزيعها على حقائبه بحيث يصعب اكتشافها.

احتوت تلك المضبوطات على حبوب هلوسة بعدد 292 حبة، وطوابع هلوسة بعدد 5 طوابع، وبودرة الهلوسة بوزن 13.84 غراماً، إضافة إلى مخدر الكراك ((أحجار الكوكايين)) بوزن 7.38 غرامات، ومادة ((الكريستال)) المخدرة بوزن 274.59 غراماً.

جهود كبيرة

وأوضح خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي ((مكلف))، في لـ((البيان))، تقوم جمارك دبي بجهود كبيرة من أجل حماية المجتمع ومحاربة تهريب المخدرات إلى الدولة، والحد من تداولها في إطار الإدراك الشامل لخطر هذه الآفة.

وأضاف: تستند جمارك دبي إلى كوادر بشرية على درجة عالية من الكفاءة والمهارة والخبرة واستخدام أحدث أجهزة الفحص والتفتيش في المطارات، وكافة المنافذ الجمركية بإمارة دبي، والعديد من أجهزة الدعم والمساندة.

وأكد خالد أحمد أن جمارك دبي لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي انطلاقاً من كونها خط الحماية الأول للمجتمع من نفاذ هذه السموم المدمرة لصحة الأفراد والاقتصاد معاً.

واجب وطني

وتابع: نعمل في جمارك دبي ضمن واجبنا الوطني للتصدي لكافة محاولات المهربين وإفشال خططهم، مضيفاً بالنظر لإجراءات ضبط الممنوعات مع المسافر الأوروبي تجد أن العديد من الأقسام تعاونت مع بعضها لكشف حيل المسافر ومراقبته وتفتيش حقائبه للوصول للمواد الممنوعة.

وأفاد بأن تلك المواد كانت متنوعة وموزعة بحرفية عالية جداً داخل حقائبه، ولكن جمارك دبي تقف بالمرصاد لأي محاولة لإدخال المخدرات إلى دولة الإمارات، مؤكداً أن جميع فرق العمل بجمارك دبي تعمل عن كثب وبجهد كبير وبخبرات متراكمة للكشف عن أي ممنوعات وإحباط تهريبها.

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