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لطيفة بنت محمد: احتفاء براية الوطن ووحدة البيت

11/2/2023 7:19:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن يوم العلم مناسبة وطنية استثنائية تجتمع فيها القلوب. وتتلاقى فيها الأجيال على حب الوطن للاحتفاء برايته ورمز عزته وشموخه، والتعبير عن الفخر بقوة البيت الإماراتي ووحدته. وقالت سموها: ((يعزز يوم العلم الهوية الوطنية في النفوس، وتتجسد فيه روح الأصالة وقيم الولاء والانتماء للوطن، وترتفع هاماتنا كباراً وصغاراً نحو السماء فخراً واعتزازاً بالمنجزات والمكتسبات التي تحققت في ظل قيادتنا الرشيدة التي سطرت بحروف من ذهب مسيرة حافلة بالعطاء والبناء وصنع المستقبل، وحققت نهضة تنموية شاملة، أرسى دعائمها آباؤنا المؤسسون الذين بذلوا كافة جهودهم لرفع راية الاتحاد، وضمان مستقبل مزدهر لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها)).

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