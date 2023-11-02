لطيفة بنت محمد: احتفاء براية الوطن ووحدة البيت

(MENAFN
- Al-Bayan) أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أن يوم العلم مناسبة وطنية استثنائية تجتمع فيها القلوب. وتتلاقى فيها الأجيال على حب الوطن للاحتفاء برايته ورمز عزته وشموخه، والتعبير عن الفخر بقوة البيت الإماراتي ووحدته. وقالت سموها: ((يعزز يوم العلم الهوية الوطنية في النفوس، وتتجسد فيه روح الأصالة وقيم الولاء والانتماء للوطن، وترتفع هاماتنا كباراً وصغاراً نحو السماء فخراً واعتزازاً بالمنجزات والمكتسبات التي تحققت في ظل قيادتنا الرشيدة التي سطرت بحروف من ذهب مسيرة حافلة بالعطاء والبناء وصنع المستقبل، وحققت نهضة تنموية شاملة، أرسى دعائمها آباؤنا المؤسسون الذين بذلوا كافة جهودهم لرفع راية الاتحاد، وضمان مستقبل مزدهر لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها)).
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN02112023000110011019ID1107363703
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.