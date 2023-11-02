علم الإمارات يرفرف شامخاً مجسداً عزنا واتحادنا المجيد

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، الثالث من نوفمبر، بذكرى ((يوم العلم))، حيث يقوم شعب الإمارات ومؤسساته برفع العلم عند الساعة العاشرة صباحاً في وقت واحد.

مزيناً المباني والوزارات والهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية والشركات الحكومية والخاصة، ومساكن المواطنين ليعكس تلاحم أبناء الوطن تحت راية العلم، وليرسخ وحدة الأهداف والمبادئ ويدفع للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته، وهي أيضاً مناسبة لتجديد العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة.

وتحتفل الإمارات قيادة وشعباً، مواطنين ومقيمين، بهذه المناسبة الوطنية الغالية على القلوب، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عام 2012 مبادرة ((يوم العلم)) كمناسبة وطنية سنوية، وبدء الاحتفال بها في 3 نوفمبر 2013 لتعكس المبادرة ثقافة احترام العلم وبيان قدسيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها واستخدامه رمزاً للوطن والانتماء له.

وتجسد هذه المناسبة مشاعر الاتحاد، والتكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، ومشاعر التسامح والسلام والإخاء بينهم وبين الإنسانية جمعاء، ويتم خلالها رفع العلم على المباني والمرافق والمؤسسات، تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، والتمسك بقيم الاتحاد التي أورثنا إياها الآباء المؤسسون، كما تهدف الاحتفالية الوطنية إلى تعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج خلاق على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.

وفي هذا اليوم ترفرف الرايات فوق كل بيت إماراتي، ويرتفع السلام الوطني مدوياً في سماء الدولة، وتقام الاحتفالات في كل أرجاء الدولة وبروح ملؤها العز والفخر يرفع أبناء الوطن والمقيمون علم الدولة على مختلف المباني في كل إمارة، تعبيراً عن مدى المحبة والولاء للقيادة الإماراتية، وتجديداً للعهد مع الوطن وتأكيد الانتماء إليه.

ويهدف يوم العلم إلى جمع أفراد المجتمع في نشاط مجتمعي مشترك يؤكد وحدة الجهود لخدمة الوطن ورفع رايته، ورفع الحس الوطني بين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة، مما يؤكد ولاءهم وانتماءهم وتعاضد شعب دولة الإمارات للتعبير عن دعمهم وتقديرهم لمسيرة التنمية الرائدة.

وتجسد المناسبة الانتماء للوطن وترسيخ الصورة النقية البيضاء للدولة، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن، إذ يحمل العلم الإماراتي دلالات عظيمة من القيم والمبادئ والمثل التي يفخر بها جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، تتصدرها قيمة الوحدة الوطنية المتمثلة في هذا العلم الذي يعكس اتحاد سبع إمارات تحت مظلة دولة وقيادة واحدة، ومما يعزز أواصر الولاء والانتماء بين صفوف أفراد المجتمع.

والثاني من ديسمبر عام 1971 هو التاريخ الذي شهد رفع علم الدولة لأول مرة، وحمل مرسوم إنشاء العلم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، نص القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971، بشأن علم الاتحاد، مقاييس وشكل العلم، وهو مؤرخ بتاريخ الرابع من ذي القعدة سنة 1391 ه‍جرية، الموافق الـ 21 من ديسمبر سنة 1971 ميلادية.

ويتضمن العلم الوطني الألوان، الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، التي ترمز للوحدة العربية. وعرضه نصف طوله، وقد صممه في ذلك الوقت شاب إماراتي مبدع هو عبدالله محمد المعينة، شغل بعدها منصب وزير مفوض في وزارة خارجية دولة الإمارات.

وفي كل عام تتجدد هذه المناسبة العزيزة على قلب شعب الإمارات يدعو إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، فيلبي الجميع الدعوة، الكبار والصغار كلهم على صعيد واحد يجمعهم حب الوطن والفخر والاعتزاز بالانتماء إلى ترابه لتؤكد للجميع قوة الوحدة والتلاحم وصدق الانتماء تحت راية الوطن.

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