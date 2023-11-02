Friday, 03 November 2023 04:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمار النعيمي: تعبير عن الانتماء للوطن والولاء للقيادة والوفاء للمؤسسين

11/2/2023 7:19:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان أن يوم العلم مبعث الفخر والاعتزاز، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويوم انتماء للوطن، وولاء لقيادته، ووفاء للمؤسسين، ويجسد أسمى معاني التوحد والتلاحم الوطني. وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: ((إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون يوم الثالث من نوفمبر من كل عام مناسبة وطنية لرفع علم الإمارات الحبيبة في كل الوزارات والمؤسسات، وفي مختلف المباني في كل إمارة، وتعبيراً صادقاً عما يمثله العلم من معاني الرفعة والشموخ، وتعبيراً عن مدى المحبة والولاء للقيادة الرشيدة)). وأضاف سموه: ((إن يوم العلم ليس مجرد مناسبة وطنية نرفع فيها رايتنا فحسب، بل مناسبة استثنائية مهمة، نقف فيها على ما تحقق من نهضة حضارية وازدهار اقتصادي وثورة تعليمية وعلمية، وترابط اجتماعي مميز، وحضور إقليمي ودولي بارز ومؤثر، وتحقيق إنجازات دولية، تشيد بها تقارير التنافسية العالمية)). وقال سمو ولي عهد عجمان: ((إننا اليوم نجني ثمار اجتماع واتحاد حكام الإمارات المؤسسين الأوائل، بقيادة الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحت راية واحدة لبناء دولة حديثة ونموذج يحتذى في التماسك والتجانس، والاستقرار، والتقدم الرخاء، والازدهار)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02112023000110011019ID1107363701

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث