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محمد بن سعود: يجسد ثقافة احترام العلم ومشاعر الاتحاد والتكاتف المجتمعي

11/2/2023 7:19:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومة وشعباً، مواطنين ومقيمين يحتفون في يوم الثالث من نوفمبر من كل عام بذكرى يوم العلم المناسبة الوطنية الغالية على القلوب والمُهج. وقال سموه في كلمة له إن الاحتفال بهذه المناسبة يجسد ثقافة احترام العلم وبيان قدسيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها والانتماء إليها ويجسد في الوقت نفسه مشاعر الاتحاد، والتكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، ومشاعر التسامح والسلام والإخاء بينهم وبين الإنسانية جمعاء. وأضاف سموه: ((في هذا اليوم الأغر ترفرف راية علمنا على المباني والمرافق والمؤسسات والبيوت تعبيراً عن الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة وتمسكاً بقيم الاتحاد التي بثها الآباء المؤسسون في القلوب. وأضاف سموه: ((علمنا عزنا نرفعه عالياً تعبيراً عن حبنا لوطننا الغالي وفخرنا كونه رمز الهوية الوطنية الأول وترجمةً لمشاعر الوفاء والفداء للوطن وقيادته)).

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