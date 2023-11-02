محمد الشرقي يلتقي مدير عام «مصنع الفجيرة للمنتجات الأسمنتية»

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، المهندس ناصر محمد الملا، مدير عام مصنع الفجيرة للمنتجات الأسمنتية، بحضور المهندس خميس النون، مدير عام مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى الدور الذي يقوم به المصنع في دعم المشاريع المجتمعية عبر التعاون والشراكة الفاعلة مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية في قطاعات الإسكان والبنية التحتية وتقديم الخدمات المجتمعية.

وأكد سموه أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى تعزيز المستوى المعيشي للأفراد والارتقاء بالخدمات التي تختص بها مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، منوهاً بحرص حكومة الفجيرة، ممثلة في توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم المشاريع الحيوية والمبادرات الاستراتيجية التي تدعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.

وكرم سموه مصنع الفجيرة للمنتجات الأسمنتية، لدوره البارز؛ بوصفه شريكاً استراتيجياً وداعماً لمشاريع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، عبر المبادرات والخدمات التي تعمل عليها المؤسسة في المجتمع.

وتقدّم المهندس ناصر الملا بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على التكريم، مؤكداً التزام مصنع الفجيرة للمنتجات الأسمنتية بدعم أهداف العمل الحكومي والمجتمعي على المستويات كافة.

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