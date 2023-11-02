عمار النعيمي: نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوفد المرافق.

واطلع سمو ولي عهد عجمان، خلال اللقاء، على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، بالإضافة إلى استعراض مشروع الرخصة الموحدة، الذي يسهم في تعزيز متطلبات الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي، والجاذبية الاستثمارية لإمارة عجمان.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالجهود المبذولة من قبل المكتب التنفيذي في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز من سمعة الدولة، والتزامها في تحقيق المتطلبات الدولية في مواجهة الجرائم المالية.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون الدولي، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن نظامنا الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوي ومتجاوب وفعال، وفي ختام اللقاء شكر وفد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سمو ولي عهد عجمان على هذا اللقاء.

حضر اللقاء يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، ومروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، ومصطفى محمد سعيد الخلفاوي الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، وعدد من كبار المسؤولين في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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