Friday, 03 November 2023 04:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حاكم عجمان: يوم العلم يجسد أجمل صور الوحدة والتلاحم

11/2/2023 7:19:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن يوم العلم يجسد أجمل صور الوحدة والتلاحم وأرفع معاني الولاء لقيادتنا الرشيدة والوفاء لدولتنا الحبيبة. وقال سموه، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات الكرام وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة المعطاء. وأضاف سموه: يمثل العلم، يوم راية الوطن السامية ورمز رفعتها الشامخة، اليوم الذي تجتمع فيه الأفئدة وتتآلف النفوس وتلتف الأيادي حول القيادة الرشيدة تحت راية واحدة. وقال سموه: إننا في يوم العلم نفخر ونعتز بهذه المناسبة الكريمة التي نحتفي فيها برمز وحدتنا ونجدد عهد الوفاء لمسيرة البناء، ونؤكد أننا ماضون دائماً وأبداً على خطى الاتحاد وأساسه المتين في ترسيخ قيمة الإنسان وبنائه وتسليحه بالعلم والمعرفة والقوة والقيم العربية والإسلامية ومحبة الوطن والقادة، وإعلاء راية دولة الإمارات في شتى المجالات وأمام أعين العالم، حتى تصبح راية الإمارات رمزاً للنهضة والازدهار والمحبة والسلام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02112023000110011019ID1107363697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث