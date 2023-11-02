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حاكم الشارقة يستقبل وفد جامعة كويمبرا البرتغالية

11/2/2023 7:19:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، وفد جامعة كويمبرا البرتغالية، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب سموه بالوفد، مثمناً مشاركتهم في معرض الشارقة الدولي للكتاب بمجموعة من المخطوطات النفيسة من مكتبة الجامعة، والتي تقدم للزوار فرصة الاطلاع على هذه الوثائق المهمة التي تتناول الوجود البرتغالي في الخليج.

وتناول سموه، خلال اللقاء، الذي حضرته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وأحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، علاقة سموه مع جامعة كويمبرا التي تعود إلى 30 سنة، ودورها في تكوينه الثقافي من خلال وثائقها القيمة، كما تناول اللقاء تعزيز علاقات التعاون بين الشارقة وجامعة كويمبرا بما يخدم الشأن الثقافي.

وعلى هامش اللقاء تجول سموه ووفد جامعة كويمبرا في أروقة دارة الدكتور سلطان القاسمي، ليُطلع سموه وفد الجامعة على مقتنياته التي تضمها الدارة، والتي تأخذ الزائر في جولة تاريخية لمنطقة الخليج العربي من خلال الخرائط والوثائق والمخطوطات والصور والمواد المرئية والتسجيلات.

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