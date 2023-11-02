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منصور بن زايد يبحث وسفير منغوليا الفرص الاستثمارية والتنموية

11/2/2023 7:19:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، أودونباتار شيجيخو سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة.

وبحث سموه والسفير ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في أبوظبي ـ مختلف جوانب العلاقات بين دولة الإمارات ومنغوليا، وفرص تنميتها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويدفع التنمية والازدهار المستدام في البلدين، إلى جانب عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

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