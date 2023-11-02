منصور بن زايد يبحث وسفير منغوليا الفرص الاستثمارية والتنموية

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، أودونباتار شيجيخو سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة.
وبحث سموه والسفير ـ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في أبوظبي ـ مختلف جوانب العلاقات بين دولة الإمارات ومنغوليا، وفرص تنميتها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويدفع التنمية والازدهار المستدام في البلدين، إلى جانب عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
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