افتتاح معرض «المغامرات والتخييم» بإكسبو الذيد

شهد مركز إكسبو الذيد، أمس، الافتتاح الرسمي لفعاليات النسخة الخامسة من معرض ((المغامرات والتخييم 2023))، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبإشراف مركز إكسبو الشارقة، حتى 5 نوفمبر الجاري، وسط مشاركة أكثر من 35 شركة ونخبة من أبرز العلامات التجارية المتخصصة في مجال التخييم والرحلات البرية والبحرية.

افتتح المعرض عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، ومحمد العوضي مدير عام الغرفة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والدكتور محمد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسلطان شطاف المدير التجاري في المركز.

وتجول الحضور في أرجاء المعرض، واستمعوا لشرح من العارضين حول ما يقدمونه في هذه النسخة من منتجات ومعروضات جديدة، كما تعرفوا إلى أحدث منتجات وتجهيزات التخييم وإكسسواراتها ومستلزمات الرحلات البرية، إلى جانب أجهزة الأمان والسلامة الخاصة بالتخييم، ومعدات ولوازم الصيد البري والبحري.

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