«إعمار» تستعد لتقديم احتفالات غير مسبوقة برأس السنة

تستعد شركة ((إعمار العقارية)) لاحتفالاتها الشهيرة برأس السنة في دبي هذا العام، من خلال مهرجان غير مسبوق من المشاهد والعروض المبهرة. وتَعِد احتفالات إعمار برأس السنة بأن تكون أضخم وأكثر إبهاراً من أي وقت مضى.

وسوف يُتاح للزوار التوجّه إلى قلب وسط مدينة دبي والاستمتاع بتجربة حصرية من خلال ميزة ((احتفالات رأس السنة مع إعمار في برج بارك)). ومع العلم أن احتفالات إعمار برأس السنة ستظل متاحة للجميع مجاناً وبلا مقابل، إلا أنه ستكون هناك ميزة جديدة مدفوعة متاحة لكل من يرغبون في خوض تجربة مشاهدة العروض والاحتفالات بصورة مختلفة.

وسيتمكّن حاملو تذاكر احتفالات رأس السنة مع إعمار في برج بارك من الحصول على مكان بارز في حديقة البرج بمواجهة برج خليفة مباشرة لمشاهدة الألعاب النارية، وكذلك الاستمتاع بعروض الليزر والموسيقى والصوت، بعيداً عن الصخب والزحام المعتادين. ولإضفاء مزيد من التميّز على الاحتفال، سيستمتع الحضور بخدمات الطعام والشراب وبترفيه مباشر قبل بدء الاحتفالات، والتي أعدّت خصيصاً لهذه المناسبة.

وسيكون على حاملي التذاكر الحصرية لاحتفال رأس السنة في إعمار بموقع المشاهدة في برج بارك استلام شاراتهم من دبي مول، ودبي هيلز مول، ودبي مارينا مول بتاريخ 26 حتى 30 ديسمبر من الساعة 2 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً.

ويمكن استقبال السنة الجديدة في أرقى وجهات إعمار للضيافة في كل من فنادق العنوان وسط المدينة، العنوان سكاي فيو، العنوان فاونتن فيوز، العنوان بوليفارد، العنوان دبي مول، بالاس وسط المدينة، فندق أرماني دبي، فيدا وسط المدينة، منزل وسط المدينة ومطعم أت.موسفير، فكل من تلك الوجهات أعدت للجمهور تجارب طعام فاخرة مع الأجواء الاحتفالية الرائعة.

دبي أوبرا

وسيتم الاحتفال بليلة رأس السنة في دبي أوبرا في أجواء لا تُضاهى من الأناقة والفن، إذ تبدأ السهرة على أنغام فرقة دبي أوبرا الكبرى وهي تعزف الألحان النابضة بالإيقاعات الساحرة، يليها الأداء المميّز للفنان الحائز جائزة الغرامي، فانتاستيك نيغريتو. ومع اقتراب العدّ التنازلي لمنتصف الليل، سينتقل الضيوف إلى ممشى دبي أوبرا، البروميناد، حيث سيشاهدون احتفالات إعمار برأس السنة مباشرة مع عرض برج خليفة المبهر. وتستمر احتفالات دبي أوبرا حتى الساعات الأولى من الصباح على إيقاع أغنيات وموسيقى DJ Slim.

((سكاي فيوز))

وفي موقع شاهق فوق المدينة في ليلة رأس السنة في مرصد ((سكاي فيوز)) سيستمتع الضيوف بمنظر استثنائي لاحتفالات إعمار برأس السنة وعروض الألعاب النارية المبهرة من برج خليفة وعرض الأضواء الساطعة والموسيقى.

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