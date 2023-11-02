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«لوتاه للوقود الحيوي» تتعاون مع «أتموسفير» في مجال الاستدامة

11/2/2023 7:19:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقعت شركة ((لوتاه للوقود الحيوي)) خلال اليوم الثاني من فعاليات منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة فنادق ومنتجعات ((أتموسفير)) في جمهورية المالديف لإنتاج وتوفير وقود الديزل الحيوي، وإعادة تدوير زيت الطهي المستعمل في المالديف.

جاء توقيع مذكرة التفاهم بحضور فيصل نسيم، نائب رئيس جمهورية المالديف، وفيصل جمعة خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، حيث وقع الاتفاقية يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة ((لوتاه للوقود الحيوي))، وإسماعيل حلمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق ومنتجعات ((أتموسفير)).

وانطلاقاً من تأثر جمهورية المالديف بتداعيات التغير المناخي، تهدف مذكرة التفاهم إلى الحد من الانبعاثات الكربونية في جزر المالديف عن طريق استبدال وقود الديزل العادي بالوقود الحيوي. وتدعم الاتفاقية أيضاً جمع وتحويل زيوت الطهي المستعملة من المنتجعات والفنادق والمطاعم والمنازل لإنتاج وقود الديزل الحيوي في المالديف. وتدعم المذكرة طموح الإمارات بأن تصبح مركزاً للاستدامة والاقتصاد الدائري.

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