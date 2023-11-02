منتدى دبي للأعمال يؤكد أهمية التقنيات المبتكرة في تسريع النمو الاقتصادي

اختتم منتدى دبي للأعمال، الذي نظّمته غرف دبي، أمس، أعماله بنجاح، حيث ناقش مستقبل التجارة الدولية والأعمال والاستثمار.

وسلّط المنتدى، الذي حضره أكثر من 2000 مشارك من جميع أنحاء العالم، الضوء خلال سلسلة من الجلسات الختامية، على الأهمية الاستراتيجية العالمية للاقتصاد الرقمي، كما أكد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة لتسريع نمو الأعمال والاقتصاد. ونظم المنتدى محاضرة، قدّمها دانيال سوسكايد بروفسور زائر في كينغز كوليج لندن، تحدّث خلالها عن التحولات في القوى العاملة العالمية، وتطور مجموعات المواهب الدولية.

وتعليقاً على التكنولوجيا الجديدة، مثل ((تشات جي بي تي))، وآثارها في القوى العاملة العالمية، قال سوسكايد: يجب أن يكون التعليم مستمراً، ما يساعدنا على التكيف كبشر والبقاء في الصدارة، وعلى اطلاع دائم بما يحدث حولنا.

ويمكن للتكنولوجيا أن تساعدنا في هذا الأمر، كونها تتيح قدراً كبيراً من القدرة على الوصول إلى الموارد التعليمية، وتوفر مرونة أفضل. لكننا نحتاج أيضاً لأن نكون أكثر قدرة على التكيف من الناحية التعليمية، مع الأدوار والمهارات التي قد نحتاجها في المستقبل.

سوق جذابة

وسلّطت جلسة بعنوان ((ازدهار أسواق رأس المال في دبي: مركز جذب للمستثمرين))، استضافت كلاً من حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وريشاد ساونداردجي الرئيس التنفيذي لـ ((تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن))، اللذين أكدا على أن دبي سوق جذابة للمستثمرين والشركات، لا سيما الآسيوية والأفريقية، التي تسعى إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام، بسبب نظامها البيئي الاقتصادي المرن والقوي. وركزت الجلسة أيضاً على عمليات إدراج الصكوك الأخيرة في ناسداك دبي، ونمو الإمارة كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي.

وتناولت الجلسة مواضيع مختلفة، مثل كيفية تعزيز ثقة المستثمرين في دبي، ومساهمة الصكوك في تنمية الاقتصادات الإسلامية، ومرونة دبي والمنظومة الاقتصادية المتميزة، التي توفرها الإمارة لمستثمريها.

مكانة مهمة

وقال حامد علي إن نجاح دبي في ترسيخ مكانتها كأحد أهم الأسواق الرئيسة في العالم، يُعزى إلى قدرة الإمارة على الاستفادة من أصولها ومواردها، وحفاظها على قنوات التواصل الفعال بين الأسواق والمستثمرين.

وأضاف: ما نقوم ببنائه في دبي، يعتبر فريداً ومميزاً، خاصة أنه ثمرة تعاوننا مع شركاء لنا من أكثر من 200 دولة. وخلال العامين المقبلين، نود التركيز على التعاون وتبادل الخبرات والأعمال، والاستفادة من الفرص الدولية الهامة في الصين وأفريقيا. فدبي تستطيع أن تقدم الرؤية الواضحة، وآفاق أوسع النمو للشركات من هذه المناطق.

بدوره، قال ريشاد ساونداردجي: اعتمد سوق دبي المالي وناسداك دبي على الأصول والفرص الاستثمارية التي تعكس الاقتصاد الإقليمي، وهذا ما رسخ مكانتهما، وعزز ثقة المستثمرين فيهما، حيث ينظر حالياً العديد من المستثمرين الصينيين، الذين يتطلعون إلى النمو خارج السوق المحلية إلى دبي والمنطقة، كخيار قابل للتطبيق، وتتصدر الإمارات قائمة المستثمرين الصينيين، بفضل ديناميكية وتنوع سوقها.

تكنولوجيا مالية

وفي حوار مفتوح حول ارتفاع نشاط الصفقات، مدفوعاً بتوحيد التكنولوجيا المالية، ناقشت جاين بروكوب نائب الرئيس التنفيذي لشركة ((ماستر كارد))، وراشد علي الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، تأثير عمليات الاندماج هذه في القطاع وأثرها.

واستكشف المتحدثان مستقبل التكنولوجيا المالية والتحديات التي تواجهها، حيث أشارت بروكوب إلى أن التكنولوجيا المالية التي تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، تحقق أكبر هامش ربح في المنظومة الحالية، موضحة أن الشركات الناشئة إذا أرادت أن تنجح في هذا المجال، فإن تجربة المستهلك المقنعة أمر ضروري، مضيفةً: لا يمكننا أن ننسى وجود العامل البشري، ونحن نشهد طلباً على التركيز بشكل أكبر على المستخدم النهائي. وأشارت إلى أن المؤسسات التي يمكن أن تمنح الثقة لعملائها، ستمضي بثبات نحو تحقيق تطلعاتها، وتحقق النجاح في الوقت الراهن.

وفي إشارة إلى التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية، أكد راشد الأنصاري، أهمية وضع السياسات والأطر التنظيمية الملائمة المتعلقة بخصوصية البيانات، قائلاً: أحلم بيوم تصبح فيه التكنولوجيا المالية أكثر إبداعاً، وأسهل في الاستخدام، وأكثر سلاسة، حتى تكون سهلة كشرب الماء. واتفق المتحدثان أن الارتفاع في عمليات الدمج والاستحواذ، هو أمر محتمل، نظراً للمتغيرات الراهنة.

فرص للنمو

وتضمنت الجلسة الأخيرة التي أقيمت بعنوان ((ثورة دبي الرقمية: دليل رواد الأعمال))، مقابلة مع ديفيانك توراخيا مؤسس منصة ((Media))، الذي تحدث عن رحلته كرائد أعمال، وكيف دعمت بيئة الأعمال المرنة في دبي نجاحه.

وقال: في البداية، واجهت الكثير من التحديات التنظيمية في الهند، والتي لاحظتها خلال عملي المبكر، وأردت حل كل تلك المشكلات، لقد بدأت في دبي، وأردت التوسع هنا، وقد انطلقت في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأدركت أن الإمارة مكان مثالي للبدء بالمشاريع. وأضاف: أتاحت لنا دولة الإمارات فرصاً عديدة للنمو، وقد ساهمت هذه المقومات في جعل الدولة نموذجاً حاضناً لرواد الأعمال، وبيئة مثالية لتحقيق الأهداف.

الأعمال تختلف، منها ما يتطلب الكثير من رأس المال، وبعضها أقل، وفي النهاية، النمو هو الأساس للنجاح، ويمكن القول إن بعض الشركات الجديدة تركز فقط على الاتجاهات السائدة. وقد شهدت خلال عملي ازدهاراً، واستثمرت المزيد من الوقت، بدلاً من رأس المال، بالطريقة الملائمة، وكنت أؤمن بأهمية استخدام المال بشكل متناسب.

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