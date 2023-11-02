استعراض تأثير التكنولوجيا على الشركات والاستعداد للمستقبل

تناولت فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي، تأثير التكنولوجيا المتطورة على الشركات، وحاجة القوى العاملة إلى الاستعداد لمستقبل يعتمد إلى حد بعيد على التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وعقدت أمس جلسة حوارية شارك فيها عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري؛ وبريت أرميتاج، المدير التجاري لـ((كيرزنر إنترناشونال)).

وتحدثت الجلسة عن النموذج العالمي الذي أرسته دبي بقدرتها على تحفيز القطاع السياحي ليكون مورداً مهماً للإيرادات. وتناولت كيف يمكن لدبي أن تكون نموذجاً للاقتصادات في جميع أنحاء العالم من خلال نجاحها في إنشاء قطاع سياحي مستدام أضحى كذلك إحدى دعائم قوتها الاقتصادية.

وبالتركيز على دبي كمدينة رائدة في مجال السياحة، تبادل المتحدثان الرؤى حول الدروس الأساسية التي يمكن لدبي مشاركتها مع الأسواق الناشئة فيما يخص قدرتها على بناء قطاع سياحي مستدام ومزدهر. كما ناقشا القطاعات الرئيسية التي استفادت من ازدهار قطاع السياحة من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة.

توجيهات

وقال عصام كاظم إن توجيهات القيادة الحكيمة لإمارة دبي واستراتيجياتها الواضحة ساهمت في نجاح التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان ريادة دبي في القطاع السياحي، حيث أصبح القطاع اليوم ركيزة أساسية لتعزيز اقتصاد الإمارة. كما نجحت في خلق بيئة محفزة ترغب الجنسيات المتعددة الثقافات في زيارتها.

وأضاف: نحن نتطلع في دبي إلى تعزيز القطاع السياحي من خلال الاهتمام بالتراث والثقافة التي تشكل محاور جاذبة للسياح، إلى جانب السياحة البحرية وسياحة الأعمال. وفي نفس الوقت نعمل على تطوير مشاريع فندقية مميزة؛ لذا فإن دبي تتمتع بتوازن مثالي بين التراث والهندسة المعمارية الحديثة، كما أن استراتيجيتنا في هذا الإطار مستمرة في التطور حتى نصل إلى هدفنا، وهو أن تصبح دبي إحدى أهم الوجهات الثلاث الأكثر زيارة على مستوى العالم.

بدوره، قال أرميتاج إن الشركة التي عملت على إنشاء فندق ((أتلانتس النخلة)) عملت بجهد كبير ليصل المشروع إلى ما هو عليه اليوم، مؤكداً أن خطط الشركة لا تُركز فقط على فئة الخمس نجوم، بل تسعى إلى التنوع، وقد أطلقت عروض فنادق بفئة أربع نجوم.

وأشار إلى أن دبي تعد من الوجهات السياحية المتميزة على مستوى المنطقة والتي تحظى بحصة كبيرة من السياح، كما تستفيد دبي من التنافسية التي تشهدها المنطقة مع ظهور وجهات جديدة، حيث يعزز هذا الأمر ثقة السياح في هذه المنطقة، ويسلط الضوء على المزايا السياحية الإيجابية التي تقدمها للزوار.

ذكاء اصطناعي

وبدأت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى بجلسة بعنوان ((الرحلة الذكية في اعتماد الذكاء الاصطناعي))، ألقاها تيد سودر، المسؤول التنفيذي السابق لدى شركة ((غوغل))، وتطرق فيها إلى المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث أكد أن الفرص أكبر بكثير من المخاطر، وأن استخدام الذكاء الاصطناعي سيسهم في تقليل تكلفة الأعمال وتحسين العوائد.

وأوضح سودر أن الذكاء الاصطناعي سيطلق جيلاً جديداً من رواد الأعمال، والكثير من هذه الشركات الناشئة ستتخذ دبي مركزاً لها بفضل سياسات النمو التي تقوم بها الحكومة، وبفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها غرف دبي في التعريف بالإمارة، ودعم أعضائها في إيجاد أسواق جديدة لأعمالهم وتقديم قراءات ودراسات تحليلية للكلفة والعوائد الاستثمارية.

استثمارات

وفي جلسة بعنوان ((الاستثمار في مستقبل الرخاء))، تحدثت نور سويد المدير العام في ((جلوبال فنشرز))، عن دور الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال التركيز على القطاعات المؤثرة بما فيها الزراعة والصحة، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو تأسيس بنى تحتية قادرة على إيجاد حلول للتحديات، ومواكبة التطورات التي نتوقعها خلال الأعوام الخمسة القادمة، بما فيها التوسع في استخدام الطائرات بدون طيار في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى الزراعة العمودية وغيرها.

وتطرقت سويد إلى أهمية موضوع التمويل التكنولوجي باعتباره مهماً في سد ثغرة قائمة في المنطقة العربية التي تعاني معظم الدول فيها من غياب البنى التحتية.

بدوره، أشار رونالدو مشحور، نائب رئيس ((أمازون)) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى الانطلاقة والريادة التي حققتها دبي بفضل مدينة دبي للإنترنت واستثمارها في مجال الاتصالات والإنترنت، الأمر الذي عزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن ذلك ترافق مع رؤية حكومية قادرة على قراءة المستقبل والتكيف معه، فدبي اليوم أصبحت مركزاً للنجاح، ولديها أجيال من رواد الأعمال القادرين على إطلاق المزيد من قصص النجاح في هذا المجال.

من جهتها، قالت كاثي جونج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((وونيس لابز)): تمثل دبي وجهة أساسية وخياراً مفضلاً لإنشاء الشركات ودعمها، فهي تسمح لنا بالوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فدبي هي الصين الجديدة وهي وجهة اقتصادية رائدة تصنع التاريخ، ونحن نرغب أن نكون جزءاً من هذا التاريخ.

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