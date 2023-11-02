«دوبال لاستثمارات السحب» تستحوذ على «ثيرماليكس إنك» لتعزيز عملياتها في أمريكا الشمالية

أعلنت شركة ((دوبال لاستثمارات السحب)) (Dubal Extrusion Investment)، المملوكة بالكامل لـ((دوبال القابضة))، إكمال استحواذها على ((ثيرماليكس إنك))، شركة سحب الألمنيوم المتخصصة في أنابيب الألمنيوم المنبثق متعددة المنافذ، والتي تتخذ من مدينة مونتغمري بولاية ألاباما الأمريكية مقراً رئيساً لها.

ويأتي الاستحواذ تلبيةً للطلب المتزايد على منتجات ((دوبال لاستثمارات السحب))، ضمن قطاعات السيارات وأجهزة التدفئة والتهوية والتكييف والمنتجات التجارية الأخرى.

وبعد إتمام استحواذها على ((ثيرماليكس إنك))، وشركتها الشقيقة ((أو إس إي للصناعات))، ستعمل ((دوبال لاستثمارات السحب))، على ضمان إمدادات أنابيب الألمنيوم متعددة المنافذ لأجهزة التدفئة والتهوية والتكييف في صناعة السيارات، وغيرها من القطاعات، إلى جانب أنابيب تبريد البطاريات لصناعات السيارات الكهربائية حول العالم.

ويشكل الاستحواذ خطوةً استراتيجية تعزز مكانة ((دوبال لاستثمارات السحب))، كشركةٍ رائدة في تلبية احتياجات عملائها، واستيفاء أعلى معايير الجودة والسرعة في تسليم الألمنيوم المسحوب، وضمان أمن الإمدادات، فضلاً عن كفاءتها في رفع استطاعتها الإنتاجية.

وقال أحمد حمد بن فهد الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة: ((يتمثل الهدف الرئيس لتأسيس شركة دوبال لاستثمارات السحب، في الاستثمار بأسواق الألمنيوم، تلبيةً للطلب المتنامي ضمن مُختلف القطاعات، وترسيخ مكانتها كشركةٍ رائدة عالمياً في سوق أنابيب الألمنيوم متعددة المنافذ. وفي إطار عملية الاستحواذ، سندعم ((ثيرماليكس)) بالخبرات الفنية والتشغيلية الرائدة لشركة ((أو إس إي للصناعات))، وذلك لإدارة عمليات الشركة، وتلبية أعلى معايير الجودة.

وسيعمل فريق ((أو إس إي للصناعات)) بالتعاون مع ((ثيرماليكس))، لتلبية متطلبات العملاء الحاليين والجُدد في منطقة الأمريكتين، وضمان النمو المستدام للأعمال. ويمثل الاستحواذ خطوة مهمة في إطار جهود ((دوبال لاستثمارات السحب))، لتعزيز النمو على امتداد سلاسل القيمة في قطاع الألمنيوم المصبوب)).

وقال دييغو دالويسيو رئيس ((ثيرماليكس إنك)): ((ننظر بثقة حيال الآفاق المستقبلية الواعدة لشركة ((ثيرماليكس إنك))، في ظل التوقعات بتنامي الطلب على المنتجات التخصصية ضمن قطاع المركبات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايُد التركيز على استخدام الألمنيوم، نظراً لدوره في إنقاص وزن السيارات، وخفض الانبعاثات الكربونية، وجعل العمليات التشغيلية صديقةً للبيئة. ونحن على يقين بأن هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية ناجحة، ستنعكس إيجاباً على السوق الأمريكي، بتوجيهٍ ودعمٍ من شركة دوبال لاستثمارات السحب)).

وتماشياً مع التزامها بتطوير سلاسل القيمة، تستكشف الشركة آفاق الاستثمار في إطلاق منشأة تتضمن مكابس ضخمة للسحب ومركزاً للتشغيل الآلي، بالإضافة إلى منشأة إعادة تدوير لإنتاج قضبان الألمنيوم من توليد الخردة. وتأسست الشركة في عام 2023 في دبي، بهدف الاستثمار وتعزيز النمو في الصناعات المرتبطة بسحب الألمنيوم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز