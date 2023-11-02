أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أمس، أن الإمارات تدعم جميع الأفكار الرامية لتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أنه يمكن الوصول إلى نموذج حقيقي للاستدامة من خلال تبني اقتصاد قوي وخلق فرص متساوية للجميع.

جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح ((قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2023))، حيث أكد أهمية التعاون والعمل على الأهداف القابلة للتنفيذ، وقال: ((بينما نستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ ((كوب28))، تدور قمة قادة الاستدامة حول كيفية الوصول إلى عصر الانبعاثات الصفرية الصافية)).

جلسة حوارية

وشارك الزيودي في جلسة حوارية مع مجموعة من الطلاب يمثلون الجيل القادم، وتحدث عن أهمية التعاون والأهداف التي يمكن تحقيقها، وقال: ((بالنسبة لي الاستدامة تتعلق بالاستمرارية، ونحن جميعاً ننشأ بظروف معينة، ومستوى محدد من الموارد. وكيفية استخدامنا لمواردنا يعتمد علينا وعلى مجتمعنا. وعلينا أن نحرص على التفكير في المستقبل)). وتناولت جلسات اليوم الأول العديد من الموضوعات، منها استكشاف دور التمويل المستدام والاستثمار في دفع الممارسات التجارية الخضراء، ومناقشة الأطر السياسية والتنظيمية للاقتصاد المستدام، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا لبناء القدرات وتبادل المعرفة.

العمل المناخي

وأكد السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف ((كوب28))، في كلمته، أن العمل المناخي في الإمارات يوفر فرصاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف: إن الإمارات تدير حالياً 3 من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار إضافية في السنوات المقبلة. وقال: نؤمن أنه بالتعاون، يمكننا معاً تحويل التحدي الأكبر الذي يواجهنا إلى أعظم فرصة في حياتنا. وأشار إلى أن مؤتمر ((كوب28)) سيكون اللحظة المناسبة للانتقال من الاتفاق إلى العمل.

خفض الانبعاثات

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لـ((البيان)): إن الألمنيوم يسهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات بالمنظومة الاقتصادية بأكملها، حيث يستخدم في مختلف الصناعات، بما في ذلك أجزاء السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، وصناعة الألواح الشمسية. وأوضح أن الإمارات العالمية للألمنيوم اعتمدت استراتيجية واعدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة. ونتطلع إلى تسريع أعمالنا من أجل خفض الانبعاثات بالتعاون مع شركائنا المحليين والعالميين.

الحياد المناخي

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((حديد الإمارات أركان)) لـ((البيان)): تسعى المجموعة للحد من تأثيرها البيئي تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ونتبنى استراتيجية واضحة للاستدامة، حيث نهدف إلى خفض الانبعاثات بـ40 % بحلول عام 2030، مقارنة بالعام 2019، ولتحقيق هذه الاستراتيجية وضعت المجموعة خريطة طريق مفصلة لإزالة الكربون.

تحول مستدام

وأكد ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية، أن المجموعة تسهم في إعادة صياغة مشهد الإنشاءات والهندسة والصناعات البحرية والبنية التحتية، لمواكبة التحول المستدام، من خلال تطبيق واتباع نهج وسياسات واضحة تدعم أهداف الاستدامة، مستندة إلى تقارير تشغيلية خاصة بمؤشرات الاستدامة والقياسات الدقيقة لانبعاثات الكربون، ودمج التقنيات المتطورة في مختلف أعمال المجموعة، انسجاماً مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى خفض صافي الانبعاثات وإزالة الكربون من القطاع الصناعي.

منصة

وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: توفر القمة منصة لإحداث تأثير ملموس، ونؤمن بدور القمة في التحفيز للتغيير الإيجابي.

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