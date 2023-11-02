الإمارات مرشحة لتسجيل أكبر نسبة مئوية للذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بالمنطقة

زار ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت، أمس، الإمارات للاطلاع على أحدث المستجدات التي تشهدها ابتكارات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في تمكين جميع المؤسسات عبر مختلف القطاعات في الدولة.

يأتي ذلك فيما توقع تقرير شركة ((برايس ووترهاوس كوبرز)) أن تصل قيمة صناعة الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030. وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تستعد لاحتضان أكبر نسبة مئوية من تقنيات الذكاء الاصطناعي في اقتصادها مقارنة بأي دولة أخرى في المنطقة، حيث من المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 14 % بحلول عام 2030.

وأوضح ناديلا أن الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً جذرياً في مستوى إنتاجية الأفراد، ويعزز الابتكار في المؤسسات وقطاعات الأعمال على الصعيدين العالمي والمحلي، بما في ذلك دولة الإمارات. وأثنى ناديلا على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لتكريس هذه التقنيات في تحفيز الابتكار وتذليل العقبات، وتقديم فرص وفيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ويجدر بالذكر أن مايكروسوفت بدأت عملياتها في دولة الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً، ولا تزال تواصل تعزيز تواجدها بفعالية، خاصة بعد استثمارها الكبير بجلب أول مراكزها السحابية في منطقة الشرق الأوسط على أراضي دولة الإمارات لتكون موقعاً لها في المنطقة، والتي تعتبر محركاً رئيسياً وراء دعم وتعزيز عمليات التحول الرقمي في مختلف قطاعات الاقتصاد داخل البلاد.

وأعلن ناديلا خلال خطابه في هذا الحدث عن توفر خدمة ((Azure OpenAI)) في الأيام القادمة، حيث ستتوفر بالضبط في وقت لاحق من هذا الشهر عبر مراكز مايكروسوفت السحابية في دولة الإمارات. وسوف تتيح هذه الخدمة إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات ونماذج الذكاء الاصطناعي المبتكرة، بما في ذلك ((GPT-4)) و((Codex)) و((DALL-E 2)).

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