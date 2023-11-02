سوق دبي يصعد للجلسة الخامسة على التوالي

صعد مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الخامسة على التوالي، حيث ارتفع أمس 0.54% أو ما يعادل 20.87 نقطة، مسجلاً 3913.42 نقطة، عند أعلى مستوى منذ أسبوعين، ليربح السوق 1.8 مليار درهم بدعم أسهم قطاعي العقارات والسلع الاستهلاكية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 656.53 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 658.34 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم ((دبي الوطنية للتأمين)) ارتفاعات 22 سهمًا بسوق دبي، وقفز بالحد الأقصى بـ14.7%، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على سيولة جاوزت 120.6 مليون درهم، تعادل 37.3% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 323.6 مليون درهم، مرتفعًا 1.5%، ليغلق السهم عند 6.77 دراهم. كما ارتفعت أسهم ((الإمارات ريم للاستثمار)) 6.3%، و((سوق دبي المالي)) 3.8%، و((ديار للتطوير)) 3.7%، و((إعمار للتطوير)) 3%، و((مصرف عجمان)) 2.9%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، بـ0.60% إلى مستوى 9486.43 نقطة. وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بواقع 221.3 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 112.5 مليون درهم، ثم ((ملتيبلاي)) بسيولة 109.6 ملايين درهم، مرتفعاً 1.7%، ليغلق عند 3.6 دراهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي ((أسمنت الفجيرة)) 14.5%، و((أيبيكس للاستثمار)) 10.7%، و((أدنوك للتوزيع)) 7.1%، و((جلفار)) 4.8%، و((الدار العقارية)) 3.7%.

مكاسب

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بواقع 33.8 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.466 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.499 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.841 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و658.34 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

السيولة

واجتذبت الأسهم سيولة بأكثر من 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و323.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 425.2 مليون سهم عبر تنفيذ 23.9 ألف صفقة.

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