غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعزز الابتكار بأربع مذكرات تفاهم

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن توقيع أربع مذكرات تفاهم تعزيزاً لمنظومة الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية في استقطاب الشركات الرقمية العالمية، وترسيخ البنية التحتية الرقمية المتطورة بدبي.

ماستر كارد

ووقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع شركة معالجة المدفوعات العملاقة ((ماستركارد))، التي تبلغ قيمتها 377 مليار دولار، للاستفادة من خبرتها العالمية في إنشاء مركز مشترك للابتكار في دبي.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منظومة رقمية قوية من خلال تأسيس مركز للابتكار بالتعاون مع ((ماستر كارد فنشر لابز)) يضم العديد من الخبراء المتخصصين، ويكون بمثابة منصة للتعاون فيما يختص بالابتكار الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويستهدف مركز الابتكار استقطاب شركات التكنولوجيا الجديدة والشركات الناشئة وأصحاب المواهب إلى دبي بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إضافة إلى الإسهام في خلق فرص مشتركة، وتأسيس شراكات تعاون مع جهات حكومية مرموقة، مثل هيئة دبي الرقمية ومؤسسة دبي للمستقبل وغرفة تجارة دبي.

وقع مذكرة التفاهم سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وميت جوني، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات لدى ((ماستر كارد)) في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وجاء توقيع مذكرات التفاهم خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي.

رؤية

ووقعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 3 مذكرات تفاهم مع كل من شركة ((ريموت باس)) وشركة ((توكيو مارين آند نيشيدو فاير للتأمين)) وشركة ((سيلك هوس))، التي انضمت إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين الذين يوفرون خدمات استثنائية ومتخصصة للشركات الرقمية ضمن منصة ((دعم وجذب الشركات)).

وأشار القرقاوي إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تعكس التزام الغرفة بتطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للغرفة، معتبراً أن الأولوية هي للارتقاء بالمنظومة الرقمية الاقتصادية بالإمارة، وترسيخ سمعتها وجهة جاذبة للشركات الرقمية العالمية على اختلاف أنواعها.

مبادرة نوعية

وتعتبر منصة ((دعم وجذب الشركات)) مبادرة نوعية للغرفة توفر باقة من الخدمات الاستثنائية المتخصصة التي تلبي متطلبات تأسيس الشركات الرقمية الجديدة، وتخدم خطط واستراتيجيات الشركات الرقمية الحالية الراغبة في توسيع نشاطها.

وتستهدف الغرفة من المنصة الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي بإمارة دبي، وتوفير باقة من الخدمات الاستثنائية المتخصصة التي تلبي متطلبات تأسيس الشركات الرقمية الجديدة، وتخدم خطط واستراتيجيات الشركات الرقمية الحالية الراغبة في توسيع نشاطها.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للشركاء الذين يقدمون خدمات حصرية للمشاركين بالمنصة إلى 14 شريكاً استراتيجياً، ما يرسخ من جهود الغرفة في تطوير بيئة أعمال تساعد الشركات الرقمية على النمو والازدهار، والإسهام في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

جرى توقيع مذكرات التفاهم في منصة صفقات الأعمال ((The Deals Hub))، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال، الذي تنظمه غرف دبي. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين بما يرسخ مكانة دبي مدينة عالمية رائدة لممارسة الأعمال.

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