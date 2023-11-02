إسرائيل تعتقل 11 مريضاً من غزة بعد اقتحام مستشفى في القدس

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت مصادر فلسطينية أن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت، أمس، 11 مريضاً من قطاع غزة، وآخر من الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحامها مستشفى المقاصد ببلدة الطور في القدس.
ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، عن شهود عيان، أن قوات الشرطة الإسرائيلية حاصرت مستشفى المقاصد، وداهمت الأقسام واعتقلت مرضى ومرافقيهم، ووضعت قيوداً حديدية في أيدي الرجال منهم، واقتادتهم إلى مركز شرطة صلاح الدين في القدس.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، أنها استدعت نائب مدير المستشفى للتحقيق، واعتقلت أربعة مرضى رجال من غزة، وخامساً من الضفة الغربية، و7 نساء من غزة، بحسب وكالة «صفا».
ونشرت الشرطة مقطع فيديو تبيّن فيه كيفية اعتقال المرضى من مستشفى المقاصد في القدس، بحجة عدم وجود تصاريح دخول معهم، وفق ما ذكرته الوكالة الفلسطينية.
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