إسرائيل تعتقل 11 مريضاً من غزة بعد اقتحام مستشفى في القدس

كشفت مصادر فلسطينية أن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت، أمس، 11 مريضاً من قطاع غزة، وآخر من الضفة الغربية، وذلك بعد اقتحامها مستشفى المقاصد ببلدة الطور في القدس.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، عن شهود عيان، أن قوات الشرطة الإسرائيلية حاصرت مستشفى المقاصد، وداهمت الأقسام واعتقلت مرضى ومرافقيهم، ووضعت قيوداً حديدية في أيدي الرجال منهم، واقتادتهم إلى مركز شرطة صلاح الدين في القدس.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، أنها استدعت نائب مدير المستشفى للتحقيق، واعتقلت أربعة مرضى رجال من غزة، وخامساً من الضفة الغربية، و7 نساء من غزة، بحسب وكالة «صفا».

ونشرت الشرطة مقطع فيديو تبيّن فيه كيفية اعتقال المرضى من مستشفى المقاصد في القدس، بحجة عدم وجود تصاريح دخول معهم، وفق ما ذكرته الوكالة الفلسطينية.





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