لجنة الانضباط السعودية توقف طارق حامد مباراتين وتغرّمه 20 ألف ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف المصري طارق حامد، لاعب وسط نادي ضمك، مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال سعودي، بسبب سلوك غير رياضي.

وأظهرت الكاميرات اللاعب الدولي المصري يقوم بإشارة غير لائقة خلال مباراة فريقه أمام الخليج في كأس ملك السعودية وعقب تسديده ركلة ترجيح بنجاح.

وقالت اللجنة، في نص القرار المنشور عبر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم: «ثبوت مخالفة لاعب نادي ضمك طارق حامد للوائح لجنة الانضباط والأخلاق».

وأضافت: «إيقاف لاعب نادي ضمك طارق حامد مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم».

وأكدت أن «القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق».

وودع ضمك منافسات كأس الملك على يد الخليج بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وانضم طارق حامد إلى صفوف ضمك مطلع الموسم الجاري قادماً من الاتحاد، بعدما أسهم في تتويج الأخير بلقب دوري المحترفين السعودي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز