مقتل مراسل تلفزيون فلسطين بقصف إسرائيلي على غزة

أعلن تلفزيون فلسطين الرسمي مقتل مراسله في قطاع غزة، محمد أبو خطب، مساء أمس، في ضربة إسرائيلية أصابت شقته.

وأشار التلفزيون إلى «استشهاد مراسلنا الزميل محمد أبو حطب وأفراد من عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزله في خان يونس» جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر في خان يونس، أن الضربة أوقعت 11 قتيلاً.

وفي آخر رسالة له على الهواء قبيل مقتله، قال أبو حطب، البالغ 52 عاماً، في اليوم السابع والعشرين للحرب بين إسرائيل وحماس: «ما زالت ثلاجات المشافي تمتلئ بالشهداء، ولا يزال هناك تحت الأنقاض مواطنون وشهداء تم قصفهم وردم منازلهم فوق رؤوسهم».

وقُتل 27 صحافياً على الأقل في قطاع غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، بعد هجوم غير مسبوق لحماس داخل أراضي الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، بحسب نقابة الصحافيين الفلسطينيين.

وقُتل في الجانب الإسرائيلي 1400 شخص، معظمهم في اليوم الأول من هجوم حماس.

ووصلت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، إلى 9061، بينهم 3760 طفلاً.





اقرأ أيضاً

منظمة الصحة العالمية: على إسرائيل أن تسهل النقل الآمن للمرضى في غزة

خبراء أمميون: الشعب الفلسطيني معرَّض لخطر الإبادة الجماعية

تضرر 4 مدارس تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة

نتنياهو يدرس طلبات أمريكية بوقف إطلاق النار في غزة

إسرائيل تعتقل 11 مريضاً من غزة بعد اقتحام مستشفى في القدس

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز