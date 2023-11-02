خبراء أمميون: الشعب الفلسطيني معرَّض لخطر الإبادة الجماعية

أكد خبراء أمميون، أمس، أن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر في جنيف.

وقال الخبراء: «ما زلنا مقتنعين بأن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية».

وأضافوا: «لقد حان وقت العمل الآن. حلفاء إسرائيل يتحملون أيضاً المسؤولية، ويجب عليهم التصرف حالاً لمنع نتائج مسار عملها الكارثي».

وشددوا على أن الوضع في غزة وصل إلى نقطة تحول كارثية، محذرين من الحاجة الماسة لإمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود والمخاطر الصحية التي تلوح في الأفق.

ودعوا أيضاً إلى الإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين، وأكدوا أنه يجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبوا بوقف إطلاق النار الإنساني لضمان وصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، مؤكدين أن وقف إطلاق النار يعني أيضاً إمكانية فتح قنوات التواصل لضمان إطلاق سراح الرهائن.

والمقررون الخاصون للأمم المتحدة هم شخصيات مستقلة متطوعة ومفوضة من مجلس حقوق الإنسان، وهم لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، ولكنهم يقدمون النتائج التي يتوصلون إليها في إطار آليات تقصي الحقائق والمراقبة التابعة للمجلس.

ومن الموقعين على البيان فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وتقصف إسرائيل غزة منذ اقتحام مسلحي حماس الحدود في 7 أكتوبر، وتنفيذهم هجمات أسفرت عن مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين، وخطف ما لا يقل عن 240 آخرين، بينهم أطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأدى قصف غزة إلى مقتل أكثر من 9000 شخص منذ اندلاع الحرب، معظمهم من النساء والأطفال، وفق «حماس».





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