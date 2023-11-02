نتنياهو يدرس طلبات أمريكية بوقف إطلاق النار في غزة

كشفت إذاعة «كان» الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس طلبات أمريكية بشأن وقف إطلاق نار إنساني قصير.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن من الممكن أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لعدة ساعات.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل اليوم لمناقشة وقف لإطلاق النار، من بين قضايا أخرى.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، أن وقفاً لإطلاق النار مع حماس غير مطروح على الطاولة.

كان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قد أوضح، أمس، أن البيت الأبيض يبحث فكرة فترات هدنة في الصراع بين إسرائيل وحماس لمساعدة المدنيين في غزة، وأن أياً من فترات الهدنة المؤقتة تلك لن توقف دفاع إسرائيل عن نفسها.

وأضاف كيربي، في مؤتمر صحفي: «ما نحاول القيام به هو استكشاف فكرة فترات الهدنة التي قد تكون ضرورية لمواصلة إدخال المساعدات ومواصلة العمل لإخراج الناس بأمان، بما في ذلك الرهائن».

ودعا خبراء من الأمم المتحدة، أمس، إلى هدنة إنسانية لإطلاق النار في غزة، قائلين إن الوقت ينفد أمام الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة خطر الإبادة الجماعية الرهيب.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف بهجماتها مقاتلي حماس وليس المدنيين، وتتهم الجماعة باستخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وبعد اقتحام مسلحي حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، حصدت أربعة أسابيع من القصف الإسرائيلي على القطاع أرواح أكثر من تسعة آلاف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب بيانات للسلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس.

وقال كيربي: «نبذل كل ما في وسعنا للعمل مع نظرائنا الإسرائيليين في محاولة لتقليص احتمالات موت المدنيين والعقاب الجماعي».





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