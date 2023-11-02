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تضرر 4 مدارس تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة

11/2/2023 7:19:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس، أن أربع مدارس تابعة لها تؤوي نازحين في قطاع غزة، تعرضت لأضرار بسبب غارات إسرائيلية على القطاع.

وقالت الأونروا إن القصف أوقع 23 قتيلاً، موضحةً أن اثنين من المدارس تقعان في مخيمي جباليا والشاطئ (شمال القطاع)، وآخرين في البريج جنوباً.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة سقوط 27 قتيلاً في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا وخمسة آخرين في مخيم الشاطئ. ولم تتطرق إلى المدارس في البريج.

من جهته أشار الدفاع المدني في غزة إلى مقتل 15 شخصا ًفي قصف في هذا المخيم من دون ذكر مدارس الأونروا.


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