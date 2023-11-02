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وزير الداخلية يبحث مع السفير الروسي برامج التعاون الأمني بين البلدين

11/2/2023 7:16:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬أمس،‭ ‬السيد‭ ‬أليكسي‭ ‬سكوسيريف،‭ ‬سفير‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير‭ ‬الروسي،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬والحرص‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬وتطويرها‭.
‬وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬برامج‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬الثنائي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭. ‬

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