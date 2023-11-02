وزير شؤون الدفاع يستقبل وفداً من القوات المسلحة الإماراتية

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بوفد‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بمتانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭.‬حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬مهندس‭ ‬عبدالله‭ ‬راشد‭ ‬التميمي‭ ‬مدير‭ ‬الأشغال‭ ‬العسكرية‭.‬

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