وزير شؤون الدفاع يستقبل وفداً من القوات المسلحة الإماراتية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وفدا من القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة برئاسة العقيد الركن مهندس محمد حمد الراشدي نائب قائد الأشغال العسكرية بالقوات المسلحة
بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك صباح أمس.
وخلال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بوفد القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تتميز به من تطور مستمر على كافة الأصعدة، وخاصة في المجال العسكري.حضر اللقاء اللواء مهندس عبدالله راشد التميمي مدير الأشغال العسكرية.
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