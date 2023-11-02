الأكاديميّة الملكيّة للشرطة تستقبل منتسبي نادي عبدالرحمن كانو لرعاية الوالدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الأكاديميّة الملكيّة للشرطة عدداً من منتسبي نادي عبدالرحمن كانو الاجتماعي لرعاية الوالدين، بحضور السيد يوسف المحميد رئيس مجلس إدارة النادي.
وتأتي هذه الزيارة تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية وفي إطار فتح قنوات للتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، كما أنها ضمن برامج النادي وأنشطته التدريبية وفعاليّاته المتعددة التي يقدمها لمنتسبيه، والتي تهدف إلى توطيد العلاقات الاجتماعية للمسنين وخلق أجواء مفيدة لهم.
وخلال الزيارة، شاهد الزوّار عرضاً عسكريّاً حيّاً لفريق قياس خطوات العصا في ميدان التدريب الرئيسي بالأكاديميّة، كما شاهدوا فيلماً تعريفياً مختصراً عن الأكاديميّة، واستمعوا إلى عرض تقديمي مختصر عن الأكاديميّة والبرامج التي تقدمها، كما اطلعوا على بعض مرافق الأكاديميّة.
من جانبه أعرب السيد يوسف المحميد رئيس مجلس إدارة نادي عبدالرحمن كانو الاجتماعي للوالدين عن شكره وتقديره للأكاديمية الملكية للشرطة على ما تبذله من جهود كبيرة في تحقيق الشراكة المجتمعية وتعاونها مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.
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