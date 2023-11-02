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الأكاديميّة الملكيّة للشرطة تستقبل منتسبي نادي عبدالرحمن كانو لرعاية الوالدين

11/2/2023 7:16:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬الأكاديميّة‭ ‬الملكيّة‭ ‬للشرطة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬نادي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين،‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬المحميد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ضمن‭ ‬برامج‭ ‬النادي‭ ‬وأنشطته‭ ‬التدريبية‭ ‬وفعاليّاته‭ ‬المتعددة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬لمنتسبيه،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للمسنين‭ ‬وخلق‭ ‬أجواء‭ ‬مفيدة‭ ‬لهم‭.‬

وخلال‭ ‬الزيارة،‭ ‬شاهد‭ ‬الزوّار‭ ‬عرضاً‭ ‬عسكريّاً‭ ‬حيّاً‭ ‬لفريق‭ ‬قياس‭ ‬خطوات‭ ‬العصا‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬التدريب‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالأكاديميّة،‭ ‬كما‭ ‬شاهدوا‭ ‬فيلماً‭ ‬تعريفياً‭ ‬مختصراً‭ ‬عن‭ ‬الأكاديميّة،‭ ‬واستمعوا‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬تقديمي‭ ‬مختصر‭ ‬عن‭ ‬الأكاديميّة‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدمها،‭ ‬كما‭ ‬اطلعوا‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬مرافق‭ ‬الأكاديميّة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬يوسف‭ ‬المحميد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للوالدين‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تبذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتعاونها‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭. ‬

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