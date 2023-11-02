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خلال لقاء وزير الحج والعمرة السعودي:نائب رئيس مجلس الوزراء: ما بين البحرين والسعودية إرث زاخر وحاضر مزدهر

11/2/2023 7:16:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تتصف‭ ‬به‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬ومتانة،‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬إرث‭ ‬تليد‭ ‬وزاخر‭ ‬بالمواقف‭ ‬المشرفة،‭ ‬وحاضر‭ ‬مزدهر‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل،‭ ‬يأتي‭ ‬ترجمة‭ ‬للرؤى‭ ‬المشتركة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬تلبيةً‭ ‬لتطلعات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الترابط‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية،‭ ‬بحضور‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬الدكتور‭ ‬توفيق‭ ‬بن‭ ‬فوزان‭ ‬الربيعة‭ ‬وزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحَّب‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالدكتور‭ ‬الربيعة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬اختص‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬شرف‭ ‬خدمة‭ ‬ضيوف‭ ‬الرحمن‭ ‬الذين‭ ‬يفدون‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬الله‭ ‬الحرام‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬بقاع‭ ‬الأرض‭ ‬عموماً،‭ ‬ومن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خاصة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتأدية‭ ‬شعيرتي‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬وسط‭ ‬تسهيلات‭ ‬وإجراءات‭ ‬سلسة‭ ‬تكفل‭ ‬أداء‭ ‬المناسك‭ ‬بيسر‭ ‬تام،‭ ‬منوهًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بالتعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬السعودية‭ ‬واللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الجبارة‭ ‬التي‭ ‬هيأتها‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬ومرافق‭ ‬خدمية‭ ‬هائلة‭ ‬عبر‭ ‬مشاريع‭ ‬التوسعة‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬شهدهما‭ ‬الحرمان‭ ‬الشريفان‭ ‬بمكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والمدينة‭ ‬المنورة‭.

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬توفيق‭ ‬بن‭ ‬فوزان‭ ‬الربيعة‭ ‬وزير‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬لمعالي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬حفاوة‭ ‬اللقاء،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬رسوخ‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬الأخوية‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومواصلة‭ ‬التنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬لاسيما‭ ‬المتعلق‭ ‬بخدمة‭ ‬المعتمرين‭ ‬والحجاج،‭ ‬راجيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬

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