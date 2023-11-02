خلال لقاء وزير الحج والعمرة السعودي:نائب رئيس مجلس الوزراء: ما بين البحرين والسعودية إرث زاخر وحاضر مزدهر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن ما تتصف به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من عمق ومتانة، يستند إلى إرث تليد وزاخر بالمواقف المشرفة، وحاضر مزدهر يعكس ما تحظى به على الدوام من دعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
وقال إن الحرص المتبادل بين البلدين على تعزيز مسارات التعاون والتكامل، يأتي ترجمة للرؤى المشتركة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، تلبيةً لتطلعات الشعبين الشقيقين لمزيد من الترابط والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.
جاء ذلك لدى لقائه أمس الخميس في مكتبه بقصر القضيبية، بحضور نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، رحَّب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بالدكتور الربيعة والوفد المرافق، مشيدًا بما اختص المولى عز وجل به المملكة العربية السعودية الشقيقة من شرف خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى بيت الله الحرام من مختلف بقاع الأرض عموماً، ومن مملكة البحرين خاصة، وذلك لتأدية شعيرتي الحج والعمرة وسط تسهيلات وإجراءات سلسة تكفل أداء المناسك بيسر تام، منوهًا في هذا الصدد بالتعاون القائم بين وزارة الحج والعمرة السعودية واللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة.
كما أثنى على الجهود الجبارة التي هيأتها المملكة الشقيقة من بنية تحتية ومرافق خدمية هائلة عبر مشاريع التوسعة الشاملة التي شهدهما الحرمان الشريفان بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
من جانبه، أعرب الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عن شكره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على حفاوة اللقاء، مؤكدًا رسوخ العلاقات الاستثنائية الأخوية والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومواصلة التنسيق الثنائي بين الجانبين، لاسيما المتعلق بخدمة المعتمرين والحجاج، راجيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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