مصر تستعد لاستقبال 7000 أجنبي ضمن عملية الإجلاء من قطاع غزة عبر معبر رفح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬تستعد‭ ‬مصر‭ ‬لاستقبال‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬أجنبي‭ ‬ضمن‭ ‬عملية‭ ‬الإجلاء‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭. ‬

ووصلت‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬أجنبية‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬مصري‭ ‬في‭ ‬المعبر‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬دخلت‭ ‬حافلتان‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬عبر‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مغادرة‭ ‬‮«‬حافلتين‭ ‬تحملان‭ ‬100‭ ‬مسافر‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الجوازات‭ ‬الأجنبية‮»‬‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬400‭ ‬شخص‭. ‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والمصريين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬إسماعيل‭ ‬خيرت‭ ‬بحث‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬أجانب‭ ‬‮«‬الاستعدادات‭.. ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬استقبال‭ ‬وإجلاء‭ ‬المواطنين‭ ‬الأجانب‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬خيرت‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬ستستقبلهم‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬حوالي‭ ‬7000‭ ‬مواطن‭ ‬أجنبي‭ ‬يحملون‭ ‬جنسية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬دولة‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬معلومات‭ ‬أولية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬76‭ ‬جريحا‭ ‬فلسطينيا‭ ‬و335‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬وحاملي‭ ‬الجنسيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬رفح‭. ‬وتبين‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬76‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬46‭ ‬جريحا‭ ‬مع‭ ‬ثلاثين‭ ‬شخصا‭ ‬يرافقونهم‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأجانب‭ ‬وحاملي‭ ‬الجنسيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بنهاية‭ ‬الأربعاء‭ ‬361،‭ ‬وفق‭ ‬المسؤول‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭. ‬

وخلال‭ ‬عملية‭ ‬الإجلاء‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬الأربعاء،‭ ‬تم‭ ‬إخراج‭ ‬الجرحى‭ ‬أولا‭ ‬وبعدهم‭ ‬حاملي‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬الأجنبية‭ ‬وبينهم‭ ‬أمريكيون‭ ‬وإيطاليون‭ ‬وفرنسيون‭ ‬وإستراليون‭ ‬ونمساويون‭. ‬

وتم‭ ‬فتح‭ ‬المعبر‭ ‬بعد‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬بوساطة‭ ‬قطرية‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬قائمة‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬تضم‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬جريح‭ ‬يحتاجون‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬غير‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬المغادرة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬لأنهم‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تدخلات‭ ‬جراحية‭.. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ننقذ‭ ‬حياتهم‮»‬‭. ‬