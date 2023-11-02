البرلمان التونسي يشرع في مناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تونس‭ ‬ – ‭ (‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شرع‭ ‬البرلمان‭ ‬التونسي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يجرّم‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وهو‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ويتزامن‭ ‬مع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬إبراهيم‭ ‬بودربالة‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬افتتاح‭ ‬الجلسة‭: ‬‮«‬سنبقى‭ ‬على‭ ‬موقفنا‭ ‬الثابت‭ ‬بأن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هي‭ ‬القضية‭ ‬المركزية‭ ‬لشعبنا‭ ‬وأننا‭ ‬ضد‭ ‬التطبيع‭ ‬وضد‭ ‬الاعتراف‭ ‬بشرعية‭ ‬هذا‭ ‬الكيان،‭ ‬ونحن‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬ثابت‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬فلسطين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تحرر‭ ‬من‭ ‬النهر‭ ‬الى‭ ‬البحر‭ ‬واسترجاع‭ ‬كامل‭ ‬الوطن‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬تطابق‭ ‬وتناغم‭ ‬بين‭ ‬موقف‭ ‬مجلس‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬وموقف‭ ‬الرئيس‭ ‬وتطلعات‭ ‬شعبنا‮»‬‭. ‬يتضمن‭ ‬‮«‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بتجريم‭ ‬التطبيع‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والاعتراف‭ ‬به‭ ‬والتعامل‭ ‬معه‮»‬‭ ‬ستة‭ ‬فصول،‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬الداعمين‭ ‬للرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭. ‬

يعرف‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬‮«‬التطبيع‭ ‬اعترافا‭ ‬وتعاملا‭ ‬جريمة‭ ‬يعدّ‭ ‬مرتكبا‭ ‬لها‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬تعمّد‭ ‬القيام‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬أو‭ ‬محاولة‭ ‬القيام‭ ‬بالتواصل‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬او‭ ‬الدعاية‭ ‬او‭ ‬التعاقد‭ ‬او‭ ‬التعاون‭ ‬بكل‭ ‬أشكاله‭ ‬بمقابل‭ ‬أو‭ ‬بدونه‭ ‬بصفة‭ ‬عرضية‭ ‬او‭ ‬متواترة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬بواسطة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬والمعنويين‭ ‬الذين‭ ‬ينتمون‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬أفرادا‭ ‬ومؤسسات‭ ‬ومنظمات‭ ‬وجمعيات‭ ‬وهيئات‭ ‬حكومية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬عمومية‭ ‬أو‭ ‬خاصة‭ ‬باستثناء‭ ‬فلسطينيي‭ ‬الداخل‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬يجرّم‭ ‬المشاركة‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬والتظاهرات‭ ‬والملتقيات‭ ‬والمعارض‭ ‬والمسابقات‭ ‬بأنواعها‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬الإقليم‭ ‬الذي‭ ‬تحتله‭ ‬او‭ ‬تتحكم‭ ‬فيه‭ ‬سلطات‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬‭. ‬توجه‭ ‬تهمة‭ ‬‮«‬الخيانة‭ ‬العظمى‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬‮«‬تخابر‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‮»‬،‭ ‬ويعاقب‭ ‬مرتكب‭ ‬‮«‬جريمة‭ ‬التطبيع‮»‬‭ ‬بالسجن‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬أو‭ ‬بمدة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬و12‭ ‬سنة‭ ‬وبغرامة‭ ‬مالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ (‬حوالي‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭). ‬

وتونس‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بقيادة‭ ‬الراحل‭ ‬ياسر‭ ‬عرفات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1982‭ ‬إلى‭ ‬1994،‭ ‬تدعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بقوة‭. ‬ويعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬التطبيع‭ ‬‮«‬خيانة‭ ‬عظمى‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التونسي‭ ‬نبيل‭ ‬عمّار‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الحكومي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬كل‭ ‬قانون‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يدرس‭ ‬لتحديد‭ ‬تداعياته‭.. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نصدر‭ ‬قانونا‭ ‬في‭ ‬يومين،‭ ‬من‭ ‬نجرم؟‭ ‬نحن‭ ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬فماذا‭ ‬نجرم؟‮»‬‭. ‬

وشنّت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬تسلّلت‭ ‬خلاله‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عبر‭ ‬السياج‭ ‬الفاصل،‭ ‬وهاجمت‭ ‬بلدات‭ ‬حدودية‭ ‬وتجمعات‭ ‬سكنية،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬قرابة‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬واحتجز‭ ‬240‭ ‬شخصا‭ ‬رهائن،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬قتل‭ ‬9061‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬3760‭ ‬طفلا،‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬حماس،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭. ‬