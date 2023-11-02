لبنان: حرائق ناجمة عن القصف الإسرائيلي دمرت 40 ألف شجرة زيتون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الزراعة‭ ‬اللبناني‭ ‬إن‭ ‬الحرائق‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬أتت‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬شجرة‭ ‬زيتون‭ ‬وأحرقت‭ ‬أراضي‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬مئات‭ ‬الكيلومترات‭ ‬المربعة‭ ‬ما‭ ‬يوجه‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬لمحصول‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وتشتعل‭ ‬الحرائق‭ ‬يوميا‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬اللبناني‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وإسرائيل‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الزراعة‭ ‬عباس‭ ‬الحاج‭ ‬حسن‭ ‬لرويترز‭: ‬‮«‬40‭ ‬ألف‭ ‬شجرة‭ ‬يعني‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬تاريخ‭ ‬عم‭ ‬نخسرهم،‭ ‬لأنه‭ ‬شجرة‭ ‬الزيتون‭ ‬الناس‭ ‬مرتبطة‭ ‬فيه‭ ‬روحيا،‭ ‬أجدادنا‭ ‬زرعوا‭ ‬ونحن‭ ‬عم‭ ‬نخسرهم‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬واتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإشعال‭ ‬الحرائق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استخدام‭ ‬قذائف‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الفوسفور‭ ‬الأبيض‭ ‬لتدمير‭ ‬المناطق‭ ‬الحرجية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يستخدمها‭ ‬مقاتلو‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬غطاء‭. ‬وبدأ‭ ‬مقاتلو‭ ‬الجماعة‭ ‬الشيعية‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدعم‭ ‬حماس‭ ‬فيما‭ ‬أصبح‭ ‬أسوأ‭ ‬تصعيد‭ ‬للأعمال‭ ‬العدائية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬منذ‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬2006‭. ‬

ونفى‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هذا‭ ‬الاتهام‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬أنواع‭ ‬قذائف‭ ‬الدخان‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬لا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬فسفور‭ ‬أبيض‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭: ‬‮«‬قذائف‭ ‬الدخان‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬فوسفور‭ ‬أبيض‭ ‬والموجودة‭ ‬لدى‭ (‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭) ‬ليست‭ ‬مخصصة‭ ‬لإشعال‭ ‬حرائق‭ ‬ولا‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬وأي‭ ‬ادعاء‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬القذائف‭ ‬تستخدم‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬الصحة‮»‬‭. ‬

وأظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬130‭ ‬حريقا‭ ‬في‭ ‬60‭ ‬قرية‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭ ‬اندلعت‭ ‬خلال‭ ‬القتال‭. ‬وقال‭ ‬الحاج‭ ‬حسن‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الزيتون‭ ‬لم‭ ‬يقطف‭ ‬بعد،‭ ‬يعني‭ ‬نحن‭ ‬خسرنا‭ ‬الأشجار،‭ ‬وخسرنا‭ ‬الموسم،‭ ‬وأيضا‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬فيه‭ ‬هناك‭ ‬حرائق‭ ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬إليها‭ ‬لنطفيها‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬دوري‭ ‬فرح‭ ‬وهو‭ ‬مزارع‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬علما‭ ‬الشعب‭ ‬الحدودية‭: ‬‮«‬عنا‭ ‬الزيتون‭ ‬يلي‭ ‬عمره‭ ‬200‭ ‬سنة‭ ‬بتزعل‭ ‬عليه،‭ ‬عمرها‭ ‬سنتين‭ ‬تلاتة‭ ‬كنا‭ ‬ما‭ ‬منزعل‭ ‬كتير‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬الحسيني‭ ‬رئيس‭ ‬تجمع‭ ‬مزارعي‭ ‬الجنوب‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬المزارعين‭ ‬عن‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬المدمرة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭. ‬

وأضاف‭ ‬الحاج‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬الفاو‭) ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المزارعين‭ ‬المتضررين‭ ‬وفي‭ ‬فحص‭ ‬التربة‭ ‬لتحديد‭ ‬حجم‭ ‬الأضرار‭. ‬

ووفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬يزرع‭ ‬الزيتون‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬ويوفر‭ ‬دخلا‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬آلاف‭ ‬مزارع،‭ ‬بما‭ ‬يمثل‭ ‬سبعة‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬الزراعي‭ ‬للبلاد‭. ‬

وقال‭ ‬دوري‭ ‬فرح‭: ‬‮«‬إحنا‭ ‬مهم‭ ‬كتير‭ ‬عنا‭ ‬موسم‭ ‬الزيتون‭ ‬كل‭ ‬سنة،‭ ‬بيتنا‭ ‬عايشين‭ ‬عالزيتون،‭ ‬منقطفهن‭ ‬السنة،‭ ‬منعمل‭ ‬زيت،‭ ‬ومنعيش‭ ‬منن‮»‬‭. ‬