اتحاد المبارزة ينهي استعداداته للبطولة العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
وقف الاتحاد البحرين للمبارزة على اخر الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس العالم للمبارزة للناشئين لسلاح السابر سيدات للفردي والفرق التي ستقام غدًا السبت إلى يوم الأحد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على صالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، بمشاركة 11 دولةً بمجموع 31 لاعبة من مختلف أنحاء العالم سيتنافسن في مسابقات الفرق والفردي، حيث ستشارك مملكة البحرين من فريق مكون من أربع لاعبات التي تعد مشاركتهم الدولية الاولى.
وأنهت اللجنة المنظمة العليا للبطولة كافة الاستعدادات والتجهيزات للانطلاق الرسمي مع وصول جميع الفرق واللاعبات اللاتي يمثلن 11 دولة بمجموع 31 لاعبًة من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في مسابقتي الفردي والفرق، كما تم الانتهاء من إعداد صالة المنافسات وتنسيق الجوانب الفنية الخاصة بالبطولة.
ورحّب رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة بالوفود المشاركة وضيوف البحرين الأعزاء، متمنيًا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني ومتأملا التوفيق للجميع في مهمتهم الرياضية، وفي المسابقات التنافسية وسط أجواء من المحبة والتنافس الشريف التي يتميز بها عادة هذا النوع من بطولات المبارزة العالمية وما تشهده من تميز على المستوى الفني وسط مشاركة واسعة من قبل أفضل اللاعبين العالميين، أصحاب التصنيفات المتقدمة.
وتحدثت مديرة البطولة الدكتورة ناهد عفنان بالقول: «تم يوم أمس الخميس معاينة كافة الاستعدادات، عبر زيارة الصالة التي ستحتضن المنافسات، وكذلك متابعة عمل مختلف اللجان»، مضيفةً: «نحن على استعداد تام لانطلاق منافسات البطولة بعد أن اكتسبنا خبرة كافية على مدى سنوات في تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية في رياضة المبارزة».
وأضافت الدكتورة عفنان: يرحب الاتحاد البحريني للمبارزة بجميع ضيوف المملكة القادمين للمشاركة في البطولة وكذلك بالوفود الرسمية، التي ستلقى خلال وجودها في البحرين البيئة المناسبة للمنافسة وكل الود والترحيب بهم.
أما بخصوص الدول الـ11 المشاركة فهي البحرين، بلغاريا، هونغ كونغ، العراق، كزاخستان، السعودية، الأمارات، أمريكا، اوزباكستان، النمسا، استراليا وسيشارك 12 حكما دوليا معتمدين لإدارة المنافسات.
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