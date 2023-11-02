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اتحاد المبارزة ينهي استعداداته للبطولة العالمية

11/2/2023 7:16:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقف‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحرين‭ ‬للمبارزة‭ ‬على‭ ‬اخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لانطلاق‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمبارزة‭ ‬للناشئين‭ ‬لسلاح‭ ‬السابر‭ ‬سيدات‭ ‬للفردي‭ ‬والفرق‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬بمشاركة‭ ‬11‭ ‬دولةً‭ ‬بمجموع‭ ‬31‭ ‬لاعبة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬سيتنافسن‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الفرق‭ ‬والفردي،‭ ‬حيث‭ ‬ستشارك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬لاعبات‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الدولية‭ ‬الاولى‭.‬

وأنهت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬للبطولة‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬للانطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬واللاعبات‭ ‬اللاتي‭ ‬يمثلن‭ ‬11‭ ‬دولة‭ ‬بمجموع‭ ‬31‭ ‬لاعبًة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقتي‭ ‬الفردي‭ ‬والفرق،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬صالة‭ ‬المنافسات‭ ‬وتنسيق‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبطولة‭.‬

ورحّب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمبارزة‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬وضيوف‭ ‬البحرين‭ ‬الأعزاء،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الثاني‭ ‬ومتأملا‭ ‬التوفيق‭ ‬للجميع‭ ‬في‭ ‬مهمتهم‭ ‬الرياضية،‭ ‬وفي‭ ‬المسابقات‭ ‬التنافسية‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬المحبة‭ ‬والتنافس‭ ‬الشريف‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬عادة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬المبارزة‭ ‬العالمية‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬العالميين،‭ ‬أصحاب‭ ‬التصنيفات‭ ‬المتقدمة‭.‬

وتحدثت‭ ‬مديرة‭ ‬البطولة‭ ‬الدكتورة‭ ‬ناهد‭ ‬عفنان‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬معاينة‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات،‭ ‬عبر‭ ‬زيارة‭ ‬الصالة‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬المنافسات،‭ ‬وكذلك‭ ‬متابعة‭ ‬عمل‭ ‬مختلف‭ ‬اللجان‮»‬،‭ ‬مضيفةً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬تام‭ ‬لانطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اكتسبنا‭ ‬خبرة‭ ‬كافية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬المبارزة‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الدكتورة‭ ‬عفنان‭: ‬يرحب‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمبارزة‭ ‬بجميع‭ ‬ضيوف‭ ‬المملكة‭ ‬القادمين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وكذلك‭ ‬بالوفود‭ ‬الرسمية،‭ ‬التي‭ ‬ستلقى‭ ‬خلال‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬للمنافسة‭ ‬وكل‭ ‬الود‭ ‬والترحيب‭ ‬بهم‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الدول‭ ‬الـ11‭ ‬المشاركة‭ ‬فهي‭ ‬البحرين،‭ ‬بلغاريا،‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬العراق،‭ ‬كزاخستان،‭ ‬السعودية،‭ ‬الأمارات،‭ ‬أمريكا،‭ ‬اوزباكستان،‭ ‬النمسا،‭ ‬استراليا‭ ‬وسيشارك‭ ‬12‭ ‬حكما‭ ‬دوليا‭ ‬معتمدين‭ ‬لإدارة‭ ‬المنافسات‭.‬

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