دراج فيكتوريوس أحمد ناصر الأعلى نقاطاإثارة قوية في المرحلة الثانية لطواف ناصر بن حمد

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، تواصلت منافسات طواف سموه للهواة للدراجات الهوائية في نسخته الثالثة بتنظيم من الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وبالتعاون مع شركة فعاليات، حيث أقيمت المرحلة الثانية في منطقة الصخير.
وتأخرت انطلاقة السباق بسبب الظروف الجوية التي شهدتها البلاد أمس، وأعطت الرياح القوية إثارة بارزة للسباق من خلال السرعة التي شهدها السباق من الدراجين.
وأجرت اللجنة المنظمة للسباق تعديلا على مسافة المرحلة الثانية، حيث قلصت المسافة إلى 50 كيلومتر بعد أن كانت 65 كيلومترا.
وقام الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وعباس موسى ممثلا عن شركة طيران الخليج وأحمد الحاج ممثلا عن شركة فعاليات، بتتويج أبطال المرحلة الثانية.
وتمكن دراج فريق فيكتوريوس أحمد ناصر من الحصول على القميصين الأصفر والرصاصي لأفضل زمن والأعلى نقاطا في سباق الخليجيين والمنتخب الوطني، فيما فاز بالقميص البنفسجي محمد الحمادي من الإمارات لتحت 23 سنة، والدراج فلاديمير حاز على القميص الوردي لفوق 40 سنة.
وجاء الدراج عبدالله علي في المركز الأول في سباق البحرينيين من فريق بحرين جينتس وزميله في الفريق حسين موسى في المركز الثاني، فيما حاز على المركز الثالث الدراج حسان عقيل ثامر من فريق بحرين أماتيورس.
وتوج الدراج عادل بربري بالمركز الأول في سباق الخليجيين والمنتخب الوطني من فريق شرطة دبي، والدراج أحمد ناصر من فريق فيكتوريوس في المركز الثاني، والدراج فاروق مهود في المركز الثالث من فريق شرطة دبي.
وبشأن الأقمصة للبحرينيين، حاز على القميصين الأصفر والأحمر الدراج البحريني عبدالله علي، والقميص الأزرق حسن عقيل لتحت 23 سنة، والدراج عقيل عبدالأمير لفوق 40 سنة.
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وستقام اليوم الجمعة المرحلة الثالثة انطلاقا من العاصمة المنامة مسافة 155 مترا ومرورا بعدد من معالم البحرين في مختلف المحافظات.
ويقام الطواف لعدة فئات، منها فئة الرجال والتي تنقسم إلى فئتين، الأولى للفرق للبحرينيين الهواة فقط، والفئة الثانية الخليجيين ولاعبين المنتخب البحريني مع المقيمين الأجانب في البحرين (الفئة المفتوحة)، وفئة السيدات: الفئة الأولى للبحرينيات الهواة فقط، والفئة الثانية الخليجيات ولاعبات المنتخب البحريني مع المقيمات الأجانب في البحرين.
ويحظى الطواف الذي ينظمه الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية وشركة فعاليات، بدعم ومساهمة من الهيئة العامة للرياضة، وشركة بابكو، وشركة البحرين السلكية واللاسلكية «بتلكو»، وشركة طيران الخليج، والداعمين وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ومستشفى رويال البحرين، وفريق فيكتوريوس البحرين، وشركة GWM للسيارات.
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