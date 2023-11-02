دراج فيكتوريوس أحمد ناصر الأعلى نقاطاإثارة قوية في المرحلة الثانية لطواف ناصر بن حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب،‭ ‬تواصلت‭ ‬منافسات‭ ‬طواف‭ ‬سموه‭ ‬للهواة‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فعاليات،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الصخير‭.‬

وتأخرت‭ ‬انطلاقة‭ ‬السباق‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬البلاد‭ ‬أمس،‭ ‬وأعطت‭ ‬الرياح‭ ‬القوية‭ ‬إثارة‭ ‬بارزة‭ ‬للسباق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬السرعة‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬الدراجين‭.‬

وأجرت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للسباق‭ ‬تعديلا‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية،‭ ‬حيث‭ ‬قلصت‭ ‬المسافة‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬كيلومتر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬65‭ ‬كيلومترا‭.‬

وقام‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬وعباس‭ ‬موسى‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬وأحمد‭ ‬الحاج‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬فعاليات،‭ ‬بتتويج‭ ‬أبطال‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭.‬

وتمكن‭ ‬دراج‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬القميصين‭ ‬الأصفر‭ ‬والرصاصي‭ ‬لأفضل‭ ‬زمن‭ ‬والأعلى‭ ‬نقاطا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الخليجيين‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬بالقميص‭ ‬البنفسجي‭ ‬محمد‭ ‬الحمادي‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬لتحت‭ ‬23‭ ‬سنة،‭ ‬والدراج‭ ‬فلاديمير‭ ‬حاز‭ ‬على‭ ‬القميص‭ ‬الوردي‭ ‬لفوق‭ ‬40‭ ‬سنة‭.‬

وجاء‭ ‬الدراج‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بحرين‭ ‬جينتس‭ ‬وزميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬حسين‭ ‬موسى‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬فيما‭ ‬حاز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬الدراج‭ ‬حسان‭ ‬عقيل‭ ‬ثامر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بحرين‭ ‬أماتيورس‭.‬

وتوج‭ ‬الدراج‭ ‬عادل‭ ‬بربري‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الخليجيين‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬شرطة‭ ‬دبي،‭ ‬والدراج‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬والدراج‭ ‬فاروق‭ ‬مهود‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬شرطة‭ ‬دبي‭.‬

وبشأن‭ ‬الأقمصة‭ ‬للبحرينيين،‭ ‬حاز‭ ‬على‭ ‬القميصين‭ ‬الأصفر‭ ‬والأحمر‭ ‬الدراج‭ ‬البحريني‭ ‬عبدالله‭ ‬علي،‭ ‬والقميص‭ ‬الأزرق‭ ‬حسن‭ ‬عقيل‭ ‬لتحت‭ ‬23‭ ‬سنة،‭ ‬والدراج‭ ‬عقيل‭ ‬عبدالأمير‭ ‬لفوق‭ ‬40‭ ‬سنة‭.‬

‭ ‬

برنامج‭ ‬اليوم

وستقام‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬مسافة‭ ‬155‭ ‬مترا‭ ‬ومرورا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬معالم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات‭.‬

ويقام‭ ‬الطواف‭ ‬لعدة‭ ‬فئات،‭ ‬منها‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬والتي‭ ‬تنقسم‭ ‬إلى‭ ‬فئتين،‭ ‬الأولى‭ ‬للفرق‭ ‬للبحرينيين‭ ‬الهواة‭ ‬فقط،‭ ‬والفئة‭ ‬الثانية‭ ‬الخليجيين‭ ‬ولاعبين‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬المقيمين‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ (‬الفئة‭ ‬المفتوحة‭)‬،‭ ‬وفئة‭ ‬السيدات‭: ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬للبحرينيات‭ ‬الهواة‭ ‬فقط،‭ ‬والفئة‭ ‬الثانية‭ ‬الخليجيات‭ ‬ولاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬المقيمات‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

ويحظى‭ ‬الطواف‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬وشركة‭ ‬فعاليات،‭ ‬بدعم‭ ‬ومساهمة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو،‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬السلكية‭ ‬واللاسلكية‭ ‬‮«‬بتلكو‮»‬،‭ ‬وشركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬والداعمين‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬ومستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين،‭ ‬وفريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين،‭ ‬وشركة‭ ‬ GWM ‭ ‬للسيارات‭.‬