في افتتاح الموسم الجديد لكرة اليد البحرينيةالنجمة والشباب يتواجهان على كأس السوبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
تصوير: محمد سرحان ومحمد عبدالله
تحتضن صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد بأم الحصم في الساعة 7 من مساء اليوم (الجمعة) مباراة كأس السوبر البحريني الذي يجمع فريقيّ النجمة والشباب، وذلك في باكورة مباريات الموسم الرياضي الجديد 2024/2023.
ويتأهل بطل هذه الكأس إلى خوض السوبر «البحريني الإماراتي» ومواجهة مع بطل السوبر الإماراتي، وفق الاتفاق الذي حدث بين الاتحادين البحريني والإماراتي للعبة، إذ من المقرر أن تقام هذه النسخة في دولة الإمارات الشهر المقبل بعدما أقيمت النسخة الأخيرة في البحرين.
يعتبر فريق النجمة هو متسيد هذه البطولة من حيث عدد التتويج بها، إذ حققها في 4 مناسبات وخسرها في مناسبة، وهو الآن للمرة السادسة يلعب على هذه الكأس، فيما الشباب يلعب هذه المباراة للمرة الأولى في تاريخه. يشرف على تدريب النجمة المدرب «صائد البطولات» سيد علي الفلاحي منذ سنوات عدة، والشباب يقوده المدرب أحمد المدوب للموسم الثاني على التوالي.
النجمة الذي تنتظره مشاركتين خارجيتين متتاليتين خلال شهر نوفمبر تحديدًا، عزز صفوفه بدءًا من الموسم الرياضي بخطف الاخوين لاعبا الشباب مجتبى وعبدالله الزيمور، والحارس علي خميس بعد رحيل حارسه الدولي محمد عبدالحسين لصفوف الخليج السعودي، فيما الشباب أحدث صفقتين فقط في صفوفه عبر لاعب الأهلي السابق الخبرة صادق علي، ولاعب النجمة الشاب عبدالله عبدالكريم.
فريق النجمة كما هو معروف يمتلك عناصر عدة في صفوفه وغالبيتهم دوليين والآخرون لا يقلون شأنًا عنهم مثل محمد حبيب، كميل محفوظ، بلال بشام، علي فؤاد، مهدي سعد، حسن ميرزا، محمد عبدالرضا، أما الشباب يعول على عناصره الشابة الممزوجة بالخبرة مثل آدم النشيط، الحارس صلاح عبدالجليل، حسين مجيد، عبدالله السلاطنة، جاسم خميس، أحمد جلال، نادر سامي وحسين رضي.
أبرز الغيابات
بخلاف فريق الشباب التي تعتبر صفوفه مكتملة في هذه المباراة، فإن فريق النجمة يغيب عنه اللاعبان أحمد المقابي ومحمد ميرزا بداعي الإصابة. حيث الأخير يغيب إثر إصابته من خلال مشاركته مع منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية التي أقيمت في قطر مؤخرًا، فيما المقابي يسابق الزمن للعلاج جراء إصابته التي ألمت به قبل مشاركة منتخبنا في الأولمبياد الآسيوية التي أقيمت في الصين.
الفلاحي: يوجد تأثير فني
أشار مدرب فريق النجمة سيد علي الفلاحي إلى أن فريقه متأثر فنيًا بسبب عدم اكتمال عدد الفريق من خلال الحصص التدريبية السابقة، بالإضافة إلى أن العناصر التي يتدرب معها ليست هي التي سيلعب بها مباراة السوبر.
وقال الفلاحي «مع انخراط اللاعبين الدوليين في تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، يسعى الجهاز الفني لأن يعيد الفريق لرتم المباريات، متمنيًا أن يقدم مباراة تليق بسمعة كرة اليد البحرينية وبنادي النجمة».
وأضاف الفلاحي: «أن الجهاز الفني يعمل على تدارك هذه النقطة وخصوصًا في بداية المباراة التي تتطلب الدخول في أجوائها ويحقق النتيجة المطلوبة».
النشيط: سنقاتل لنهاية المباراة
من جهته قال لاعب فريق الشباب آدم النشيط أن استعدادات فريقه بدأت متأخرة لهذا الموسم إلا أن الشباب جاهز لمباراة السوبر وهذا وضح من خلال المباريات الودية التي لعبها في الفترة الماضية.
وبيّن النشيط أن فريق النجمة فريق بطل ويمتلك عناصر دولية والغيابات التي لديه لا تقلل من شأن النجمة أبدا، وبالنسبة لهم كفريق الشباب سيقاتلون منذ البداية حتى نهاية المباراة.
عبدالرضا: استعدادات طبيعية
بين لاعب فريق النجمة محمد عبدالرضا أن استعدادات فريقه للسوبر تعتبر طبيعية «حالها كحال أية مباراة أخرى»، وفق الحصص التدريبية اليومية وتنفيذ الخطط التي وضعها الجهاز الفني.
سعد: مباراة صعبة
وضح لاعب فريق النجمة مهدي سعد أن المباريات الافتتاحية دائمًا ما تكون صعبة على أداء الفريقين عمومًا، وفريقه خصوصًا الذي لم تكتمل صفوفه إلا قبل أيام قليلة بعد عودة لاعبي المنتخب وهذا يؤثر بكل شك على الانسجام فيما بينهم. مؤكدًا في الوقت نفسه أن الفريق الذي سيظهر بصورة قليلة من الأخطاء سينجح في الفوز في المباراة.
تاريخ البطولة
تعتبر بطولة السوبر حديثة لدى الاتحاد البحريني لكرة اليد، إذ تم تدشينها في العام 2017/2018، ونجح حينها النجمة في التتويج بأول ألقابها على حساب الأهلي، وفي العام 2018 كرر النجمة تتويج وهذه المرة على حساب باربار، لينجح باربار في الظفر بالكأس بالعام 2019 على حساب النجمة، ثم احتكر النجمة هذه الكأس في عاميّ 2021 و2022 على حساب باربار والأهلي.
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