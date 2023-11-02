في افتتاح الموسم الجديد لكرة اليد البحرينيةالنجمة والشباب يتواجهان على كأس السوبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالله





تحتضن‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬مباراة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬فريقيّ‭ ‬النجمة‭ ‬والشباب،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬باكورة‭ ‬مباريات‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭/‬2023‭.‬

ويتأهل‭ ‬بطل‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬إلى‭ ‬خوض‭ ‬السوبر‭ ‬‮«‬البحريني‭ ‬الإماراتي‮»‬‭ ‬ومواجهة‭ ‬مع‭ ‬بطل‭ ‬السوبر‭ ‬الإماراتي،‭ ‬وفق‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬بين‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والإماراتي‭ ‬للعبة،‭ ‬إذ‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬بعدما‭ ‬أقيمت‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

يعتبر‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬هو‭ ‬متسيد‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬التتويج‭ ‬بها،‭ ‬إذ‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬مناسبات‭ ‬وخسرها‭ ‬في‭ ‬مناسبة،‭ ‬وهو‭ ‬الآن‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة‭ ‬يلعب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الكأس،‭ ‬فيما‭ ‬الشباب‭ ‬يلعب‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭. ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬النجمة‭ ‬المدرب‭ ‬‮«‬صائد‭ ‬البطولات‮»‬‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة،‭ ‬والشباب‭ ‬يقوده‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬المدوب‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

النجمة‭ ‬الذي‭ ‬تنتظره‭ ‬مشاركتين‭ ‬خارجيتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬تحديدًا،‭ ‬عزز‭ ‬صفوفه‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬بخطف‭ ‬الاخوين‭ ‬لاعبا‭ ‬الشباب‭ ‬مجتبى‭ ‬وعبدالله‭ ‬الزيمور،‭ ‬والحارس‭ ‬علي‭ ‬خميس‭ ‬بعد‭ ‬رحيل‭ ‬حارسه‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬لصفوف‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي،‭ ‬فيما‭ ‬الشباب‭ ‬أحدث‭ ‬صفقتين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬عبر‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬السابق‭ ‬الخبرة‭ ‬صادق‭ ‬علي،‭ ‬ولاعب‭ ‬النجمة‭ ‬الشاب‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالكريم‭.‬

فريق‭ ‬النجمة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬معروف‭ ‬يمتلك‭ ‬عناصر‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬دوليين‭ ‬والآخرون‭ ‬لا‭ ‬يقلون‭ ‬شأنًا‭ ‬عنهم‭ ‬مثل‭ ‬محمد‭ ‬حبيب،‭ ‬كميل‭ ‬محفوظ،‭ ‬بلال‭ ‬بشام،‭ ‬علي‭ ‬فؤاد،‭ ‬مهدي‭ ‬سعد،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرضا،‭ ‬أما‭ ‬الشباب‭ ‬يعول‭ ‬على‭ ‬عناصره‭ ‬الشابة‭ ‬الممزوجة‭ ‬بالخبرة‭ ‬مثل‭ ‬آدم‭ ‬النشيط،‭ ‬الحارس‭ ‬صلاح‭ ‬عبدالجليل،‭ ‬حسين‭ ‬مجيد،‭ ‬عبدالله‭ ‬السلاطنة،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬نادر‭ ‬سامي‭ ‬وحسين‭ ‬رضي‭.‬





أبرز‭ ‬الغيابات

بخلاف‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬صفوفه‭ ‬مكتملة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬فإن‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬يغيب‭ ‬عنه‭ ‬اللاعبان‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬ومحمد‭ ‬ميرزا‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭. ‬حيث‭ ‬الأخير‭ ‬يغيب‭ ‬إثر‭ ‬إصابته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬فيما‭ ‬المقابي‭ ‬يسابق‭ ‬الزمن‭ ‬للعلاج‭ ‬جراء‭ ‬إصابته‭ ‬التي‭ ‬ألمت‭ ‬به‭ ‬قبل‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬





‭ ‬الفلاحي‭: ‬يوجد‭ ‬تأثير‭ ‬فني

أشار‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬متأثر‭ ‬فنيًا‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬اكتمال‭ ‬عدد‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬السابقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬يتدرب‭ ‬معها‭ ‬ليست‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬سيلعب‭ ‬بها‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭.‬

وقال‭ ‬الفلاحي‭ ‬‮«‬مع‭ ‬انخراط‭ ‬اللاعبين‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬يسعى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬لأن‭ ‬يعيد‭ ‬الفريق‭ ‬لرتم‭ ‬المباريات،‭ ‬متمنيًا‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬مباراة‭ ‬تليق‭ ‬بسمعة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭ ‬وبنادي‭ ‬النجمة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الفلاحي‭: ‬‮«‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تدارك‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬أجوائها‭ ‬ويحقق‭ ‬النتيجة‭ ‬المطلوبة‮»‬‭.‬





‭ ‬النشيط‭: ‬سنقاتل‭ ‬لنهاية‭ ‬المباراة

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬آدم‭ ‬النشيط‭ ‬أن‭ ‬استعدادات‭ ‬فريقه‭ ‬بدأت‭ ‬متأخرة‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬جاهز‭ ‬لمباراة‭ ‬السوبر‭ ‬وهذا‭ ‬وضح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬لعبها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

وبيّن‭ ‬النشيط‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬فريق‭ ‬بطل‭ ‬ويمتلك‭ ‬عناصر‭ ‬دولية‭ ‬والغيابات‭ ‬التي‭ ‬لديه‭ ‬لا‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬النجمة‭ ‬أبدا،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬كفريق‭ ‬الشباب‭ ‬سيقاتلون‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬





عبدالرضا‭: ‬استعدادات‭ ‬طبيعية

بين‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬محمد‭ ‬عبدالرضا‭ ‬أن‭ ‬استعدادات‭ ‬فريقه‭ ‬للسوبر‭ ‬تعتبر‭ ‬طبيعية‭ ‬‮«‬حالها‭ ‬كحال‭ ‬أية‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬اليومية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭.‬





سعد‭: ‬مباراة‭ ‬صعبة

وضح‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬مهدي‭ ‬سعد‭ ‬أن‭ ‬المباريات‭ ‬الافتتاحية‭ ‬دائمًا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الفريقين‭ ‬عمومًا،‭ ‬وفريقه‭ ‬خصوصًا‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تكتمل‭ ‬صفوفه‭ ‬إلا‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬وهذا‭ ‬يؤثر‭ ‬بكل‭ ‬شك‭ ‬على‭ ‬الانسجام‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭. ‬مؤكدًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬سيظهر‭ ‬بصورة‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬سينجح‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬





تاريخ‭ ‬البطولة

تعتبر‭ ‬بطولة‭ ‬السوبر‭ ‬حديثة‭ ‬لدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تدشينها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭/‬2018،‭ ‬ونجح‭ ‬حينها‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬بأول‭ ‬ألقابها‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الأهلي،‭ ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬كرر‭ ‬النجمة‭ ‬تتويج‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬باربار،‭ ‬لينجح‭ ‬باربار‭ ‬في‭ ‬الظفر‭ ‬بالكأس‭ ‬بالعام‭ ‬2019‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬النجمة،‭ ‬ثم‭ ‬احتكر‭ ‬النجمة‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬في‭ ‬عاميّ‭ ‬2021‭ ‬و2022‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬باربار‭ ‬والأهلي‭.‬