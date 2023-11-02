اليوم في السباق الثاني للخيل :صراع قوي ومفتوح على كؤوس ((جيبك)) والمرحوم العفو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عند‭ ‬الواحدة‭ ‬و35‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬وكأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالهادي‭ ‬العفو‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬النادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭ .‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬السباق‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬متكافئة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬مستويات‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأشواط‭ ‬وأبرزها‭ ‬في‭ ‬أشواط‭ ‬الكؤوس‭ ‬وستلعب‭ ‬الجاهزية‭ ‬دوراً‭ ‬مؤثراً‭ ‬خصوصاً‭ ‬إن‭ ‬أغلب‭ ‬الجياد‭ ‬تخوض‭ ‬اليوم‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬حيث‭ ‬سينطلق‭ ‬السباق‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسة‭ ‬متكافئة‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬كحيلة‭ ‬العاديات‭ ‬1782‭ ‬ – ‭ ‬الحمداني‭ ‬1746‭ ‬ – ‭ ‬كروشان‭ ‬1793‭ ‬ – ‭ ‬مصنان‭ ‬1811‮»‬‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نتائجها‭ ‬بتحقيق‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬السابقة‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬هايل‮»‬‭ ‬المرشح‭ ‬الأبرز‭ ‬لكونه‭ ‬أكثر‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭ ‬فوزاً‭ ‬برصيد‭ ‬‮«‬3‭ ‬انتصارات‮»‬‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬المنافسة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بلو‭ ‬دين‮»‬‭ ‬الساعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ .‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬ويبرز‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬عسل‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مستواه‭ ‬وتحقيقه‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المسافة‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬الأخيرة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬والحصان‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ثين‭ ‬بلو‭ ‬لاين‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬والقادم‭ ‬للمضمار‭ ‬البحريني‭ ‬بسمعة‭ ‬انتصاراته‭ ‬الستة‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الخارجية‭ .‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ريترن‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬ماك‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬والحصان‮»‬‭ ‬كنغ‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬ثرون‭ ‬‮«‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ظهورهما‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وتحقيقهما‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬مشاركتهما‭ ‬الأخيرة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بجانب‭ ‬الحصان‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬كرونو‭ ‬غراف‮»‬‭ ‬لإٍسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬والذي‭ ‬سيخوض‭ ‬اليوم‭ ‬أولى‭ ‬مشاركاته‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬البحرينية‭ .‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬2000‭ ‬متر،‭ ‬وسيكون‭ ‬شوطاً‭ ‬مفتوحاً‭ ‬للمنافسة‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬للحصان‭ ‬‮«‬أصلان‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الملاح‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أكثر‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭ ‬عمراً‭ ‬وخبرة‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬ورصيد‭ ‬انتصارات‭ ‬بـ‮«‬5‭ ‬فوز‮»‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬كيب‭ ‬هورن‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬إي‭ ‬أند‭ ‬إم‭ ‬ريسنغ‭ .‬





أقوى‭ ‬المنافسات

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أقوى‭ ‬الأشواط‭ ‬قياساً‭ ‬بمستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬انتصارات‭ ‬ونتائج‭ ‬متقدمة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬السابقة‭ ‬وأقواها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬زاغاتو‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬وبقيادة‭ ‬جيسون‭ ‬واتسون‭ ‬والذي‭ ‬سجل‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬قوية‭ ‬أبرزها‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬2022‭ ‬ويجيد‭ ‬المسافات‭ ‬الطويلة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحصان‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬قادر‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الرفقة‭ ‬وبقيادة‭ ‬البرتو‭ ‬سانا‭ ‬القادم‭ ‬بسمعة‭ ‬انتصاراته‭ ‬الخارجية‭ ‬وأبرزها‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬السعودية‭ ‬العالمي‭ ‬ويخوض‭ ‬اليوم‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المضمار‭ ‬البحريني‭ .‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬تبرز‭ ‬عدة‭ ‬جياد‭ ‬للمنافسة‭ ‬أبرزها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬مدلل‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬وبقيادة‭ ‬جيسون‭ ‬واتسون‭ ‬بعدما‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬وحقق‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬،‭ ‬وتنافسه‭ ‬الفرسين‭ ‬‮«‬خزامة‭ ‬ – ‭ ‬صفوة‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬انتصاراتهما‭ ‬ومراكزهما‭ ‬المتقدمة‭ ‬السابقة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬وي‭ ‬وون‭ ‬إت‭ ‬سيكس‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬إم‭ ‬أند‭ ‬إي‭ ‬ريسنغ‭ .‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالهادي‭ ‬العفو‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1400‭ ‬متر،‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬شوطاً‭ ‬مفتوحاً‭ ‬للمنافسة‭ ‬نظراً‭ ‬لتقارب‭ ‬مستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬والتي‭ ‬جميعها‭ ‬حققت‭ ‬انتصارات‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬حصانان‭ ‬جديدان‭ ‬هما‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬برينت‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬و«فلايم‭ ‬سبيرت‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو،‭ ‬وستعتمد‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬جاهزية‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬مشاركتها‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬عدا‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬نيشينز‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬السباق‭ ‬الافتتاحي‭ ‬وظهر‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬