اليوم في السباق الثاني للخيل :صراع قوي ومفتوح على كؤوس ((جيبك)) والمرحوم العفو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عند الواحدة و35 دقيقة من ظهر اليوم الجمعة السباق الثاني لهذا الموسم والذي سيقام على كؤوس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» وكأس المرحوم عبدالهادي العفو وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير .
وينتظر أن يشهد السباق منافسات قوية متكافئة في ظل تقارب مستويات الجياد المرشحة للمنافسة في أغلب الأشواط وأبرزها في أشواط الكؤوس وستلعب الجاهزية دوراً مؤثراً خصوصاً إن أغلب الجياد تخوض اليوم مشاركتها الأولى في الموسم الجديد، حيث سينطلق السباق بالشوط الأول الذي سيقام لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» لمسافة 1200 متر ، ويتوقع أن تكون المنافسة متكافئة بين الجياد «كحيلة العاديات 1782 – الحمداني 1746 – كروشان 1793 – مصنان 1811» بناء على نتائجها بتحقيق المراكز الأربعة الأولى خلال مشاركاتها السابقة.
ويقام الشوط الثاني على كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» لمسافة 1200 متر مستقيم، ويتوقع أن يكون الحصان «هايل» المرشح الأبرز لكونه أكثر جياد الشوط فوزاً برصيد «3 انتصارات» مع احتمال المنافسة من جانب الحصان «ذا بلو دين» الساعي لتحقيق فوزه الأول .
ويقام الشوط الثالث لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 1000 متر مستقيم، ويبرز بين الجياد المشاركة الحصان «عسل» لإسطبل العفو بناء على مستواه وتحقيقه المركز الثاني مرتين في نفس المسافة في مشاركاته الأخيرة الموسم الماضي، والحصان الجديد «ذا ثين بلو لاين» لإسطبل المحمدية والقادم للمضمار البحريني بسمعة انتصاراته الستة في السباقات الخارجية .
ويقام الشوط الرابع لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 2200 متر، ويتوقع أن تكون المنافسة بين الحصان «ريترن أوف ذي ماك» لإسطبل المحمدية والحصان» كنغ أوف ذي ثرون «لإسطبل العفو بناء على ظهورهما بصورة جيدة وتحقيقهما المركزين الأول والثاني في مشاركتهما الأخيرة الموسم الماضي، بجانب الحصان الجديد «كرونو غراف» لإٍسطبل العاديات والذي سيخوض اليوم أولى مشاركاته في السباقات البحرينية .
ويقام الشوط الخامس لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» لمسافة 2000 متر، وسيكون شوطاً مفتوحاً للمنافسة مع أفضلية للحصان «أصلان» لإسطبل الملاح والذي يعتبر أكثر جياد الشوط عمراً وخبرة في المشاركات ورصيد انتصارات بـ«5 فوز»، وكذلك الحصان «كيب هورن» لإسطبل إي أند إم ريسنغ .
أقوى المنافسات
ويقام الشوط السادس على كأس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» لجياد جميع الدرجات والمبتدئات «مستورد» لمسافة 1800 متر، ويتوقع أن يكون أقوى الأشواط قياساً بمستويات ونتائج الجياد المشاركة التي حققت انتصارات ونتائج متقدمة خلال مشاركاتها السابقة وأقواها الحصان «زاغاتو» لإسطبل المحمدية وبقيادة جيسون واتسون والذي سجل 3 انتصارات قوية أبرزها كأس جلالة الملك 2022 ويجيد المسافات الطويلة، وكذلك الحصان الجديد «قادر» لإسطبل الرفقة وبقيادة البرتو سانا القادم بسمعة انتصاراته الخارجية وأبرزها فوزه في كأس السعودية العالمي ويخوض اليوم مشاركته الأولى في المضمار البحريني .
ويقام الشوط السابع على كأس الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك» لجياد جميع الدرجات والمبتدئات «إنتاج محلي» لمسافة 1400 متر، حيث تبرز عدة جياد للمنافسة أبرزها الحصان «مدلل» لإسطبل المحمدية وبقيادة جيسون واتسون بعدما ظهر بصورة قوية وحقق 3 انتصارات متتالية في مشاركاته الموسم الماضي متفوقاً على أغلب الجياد المشاركة ، وتنافسه الفرسين «خزامة – صفوة» ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة بناء على انتصاراتهما ومراكزهما المتقدمة السابقة، وكذلك الحصان «وي وون إت سيكس تايمز» ملك إم أند إي ريسنغ .
ويقام الشوط الثامن والأخير على كأس المرحوم عبدالهادي العفو لجياد سباق التوازن «مستورد» لمسافة 1400 متر، ويتوقع أن يكون شوطاً مفتوحاً للمنافسة نظراً لتقارب مستويات ونتائج مجموعة من الجياد والتي جميعها حققت انتصارات ومن بينها حصانان جديدان هما «ذا برينت» لإسطبل العاديات و«فلايم سبيرت» لإسطبل العفو، وستعتمد المنافسة على مدى جاهزية الجياد المرشحة التي تخوض مشاركتها الأولى هذا الموسم عدا الحصان «نيشينز» لإسطبل فيكتوريوس الذي خاض السباق الافتتاحي وظهر بصورة جيدة وحقق المركز الثاني.
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