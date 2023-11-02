مباراتان في الدور التمهيدي لكأس الملك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تقام اليوم (الجمعة) مباراتان لحساب الدور التمهيدي لمسابقة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم، فعلى ملعب مدينة حمد يلعب المالكية مع عالي في تمام الساعة
7
مساءً، وفي التوقيت ذاته يلعب مدينة عيسى مع الرفاع الشرقي على استاد النادي الأهلي بالماحوز.
وتستكمل المنافسات غدا السبت بمواجهتي الاتحاد والنجمة وبوري مع البسيتين، فيما تم تأجيل مباراتي أم الحصم والبديع، والتضامن والحالة حتى إشعار آخر بسبب الأحوال الجوية بعدما كان مقررا لها اللعب يوم أمس الخميس.
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