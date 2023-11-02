مباراتان في الدور التمهيدي لكأس الملك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00





تقام‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬مباراتان‭ ‬لحساب‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فعلى‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬يلعب‭ ‬المالكية‭ ‬مع‭ ‬عالي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‮

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‬مساءً،‭ ‬وفي‭ ‬التوقيت‭ ‬ذاته‭ ‬يلعب‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬مع‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بالماحوز‭.‬

وتستكمل‭ ‬المنافسات‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬بمواجهتي‭ ‬الاتحاد‭ ‬والنجمة‭ ‬وبوري‭ ‬مع‭ ‬البسيتين،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تأجيل‭ ‬مباراتي‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬والبديع،‭ ‬والتضامن‭ ‬والحالة‭ ‬حتى‭ ‬إشعار‭ ‬آخر‭ ‬بسبب‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬لها‭ ‬اللعب‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭.‬