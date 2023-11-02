النويدرات يكتسح سترة في دوري زين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة





اكتسح‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬جاره‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ ‬127‭/‬82‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

ورفع‭ ‬النويدرات‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وخسارة،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬سترة‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬34/20‭)‬،‭ (‬34/12‭) (‬35/28‭) (‬24/22‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬النويدرات‭ ‬الامريكيان‭ ‬لامار‭ ‬مالوري‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬وسامين‭ ‬سوينت‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬وعمار‭ ‬محمد‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬ومرتضى‭ ‬سلمانر8‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬افضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬سترة‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالأمير‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬عيد‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وعباس‭ ‬فاضل‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وعلي‭ ‬جواد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

وفرض‭ ‬النويدرات‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬ولم‭ ‬يجد‭ ‬صعوبة‭ ‬تذكر‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الفترات،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الفوارق‭ ‬الفنية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وعانى‭ ‬سترة‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬المحترفين،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬النويدرات‭ ‬الذي‭ ‬استغل‭ ‬محترفيه‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭.‬