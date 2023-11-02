النويدرات يكتسح سترة في دوري زين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
اكتسح فريق النويدرات جاره سترة بنتيجة 127/82 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن الجولة الثالثة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
ورفع النويدرات رصيده الى 5 نقاط من انتصارين وخسارة، بينما رفع سترة رصيده الى 3 نقاط من ثلاث هزائم.
وجاءت نتائج الفترات: (34/20)، (34/12) (35/28) (24/22)، وبرز من النويدرات الامريكيان لامار مالوري 42 نقطة وسامين سوينت 29 نقطة وعمار محمد 17 نقطة ومرتضى سلمانر8 نقاط، بينما كان افضل المسجلين من سترة مهدي عبدالأمير 15 نقطة وعلي عيد 12 نقطة وعباس فاضل 10 نقاط وعلي جواد 9 نقاط.
وفرض النويدرات سيطرته على مجريات اللقاء ولم يجد صعوبة تذكر في جميع الفترات، حيث كانت الفوارق الفنية كبيرة، وعانى سترة من غياب المحترفين، على عكس النويدرات الذي استغل محترفيه في تحقيق الفوز الكبير.
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