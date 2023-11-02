الأولمبية تختار عدنان إحسان لبرنامج صناعة الأبطال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنفيذا‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬واستمرارا‭ ‬لتطبيق‭ ‬برنامج

صناعة

الأبطال‭ ‬وقع‭ ‬الاختيار‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬عدنان‭ ‬إحسان‭ ‬للدخول‭ ‬بالبرنامج‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬قدراته‭ ‬والوصول‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬أرفع‭ ‬المستويات‭.‬

هذا‭ ‬وقد‭ ‬استقبل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬فارس‭ ‬الكوهجي‭ ‬الدكتورة‭ ‬سوسن‭ ‬حاجي‭ ‬تقوي‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬والإسكواش‭ ‬واللاعب‭ ‬عدنان‭ ‬إحسان‭ ‬بهدف‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬اللاعب‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭.‬

وأكد‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬صناعة‭ ‬الأبطال‭ ‬وإدراج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬بمختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬قدرات‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬ذهبية‭ ‬الفردي‭ ‬مؤخرا‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بجمهورية‭ ‬الجزائر‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسيرته‭ ‬الرياضية‭ ‬والاحترافية‭ ‬المتميزة‭ ‬ليقع‭ ‬عليه‭ ‬الاختيار‭ ‬ضمن‭ ‬البرنامج‭.‬

وأشار‭ ‬الكوهجي‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬برنامج

صناعة‮

‬الأبطال

الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المواهب‭ ‬وتطويرها‭ ‬متمنيا‭ ‬للاعب‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وبدورها‭ ‬أعربت‭ ‬رئيسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬والإسكواش‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬لاتحاد‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬والإسكواش‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج

صناعة

الأبطال

في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭.‬