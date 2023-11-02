الأولمبية تختار عدنان إحسان لبرنامج صناعة الأبطال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية واستمرارا لتطبيق برنامج
صناعة
الأبطال وقع الاختيار على لاعب منتخبنا الوطني للريشة الطائرة عدنان إحسان للدخول بالبرنامج بهدف تطوير قدراته والوصول به إلى أرفع المستويات.
هذا وقد استقبل الأمين العام للجنة الأولمبية فارس الكوهجي الدكتورة سوسن حاجي تقوي رئيسة الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والإسكواش واللاعب عدنان إحسان بهدف التعرف على احتياجات اللاعب ضمن البرنامج.
وأكد الكوهجي أن اللجنة الأولمبية حريصة على تنفيذ برنامج صناعة الأبطال وإدراج العديد من اللاعبين بمختلف الألعاب الرياضية للاستثمار في قدرات اللاعب الذي أحرز ذهبية الفردي مؤخرا بدورة الألعاب العربية التي أقيمت بجمهورية الجزائر بالإضافة إلى مسيرته الرياضية والاحترافية المتميزة ليقع عليه الاختيار ضمن البرنامج.
وأشار الكوهجي أن اللجنة الأولمبية ماضية في تطبيق برنامج
صناعة
الأبطال
الذي يستهدف التركيز على المواهب وتطويرها متمنيا للاعب التوفيق والنجاح.
وبدورها أعربت رئيسة الاتحاد البحريني للريشة الطائرة والإسكواش عن خالص شكرها وتقديرها للجنة الأولمبية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على دعمها لاتحاد الريشة الطائرة والإسكواش والحرص على تطوير اللاعبين من خلال برنامج
صناعة
الأبطال
في إطار التعاون المستمر بين الاتحاد واللجنة الأولمبية.
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