البحرين الوطني يرعى النجمة في بطولتي ((سوبر جلوب 2024)) والآسيوية للرجال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني ( NBB ) رعايته لنادي النجمة خلال مشاركته في بطولتين رئيسيتين لكرة اليد، بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» وبطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد للرجال، حيث من المقرر إقامة كلا البطولتين في شهر نوفمبر 2023.
وستقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» التي تعد أكبر بطولات اليد عالمياً في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 7 لغاية 12 نوفمبر من العام الحالي. ومن المتوقع أن تشهد البطولة حضور نخبة من الأندية العالمية ومندوبي المنتخبات المشاركة وعدد من ممثلي وسائل الإعلام. كما ستشارك أبرز الفرق الآسيوية للتنافس في بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد للرجال والتي ستتم إقامتها في مدينة صباح السالم في دولة الكويت خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر.
وتأتي رعاية بنك البحرين الوطني لفريق كرة اليد لنادي النجمة في البطولتين ضمن التزام البنك بإثراء القطاع الرياضي في مملكة البحرين. ويواصل البنك تعزيز شراكاته مع الأندية والمؤسسات الرياضية الرائدة لتبني مختلف المبادرات التي تدعم المجتمع الرياضي في البحرين.
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