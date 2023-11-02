البحرين الوطني يرعى النجمة في بطولتي ((سوبر جلوب 2024)) والآسيوية للرجال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬رعايته‭ ‬لنادي‭ ‬النجمة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولتين‭ ‬رئيسيتين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬جلوب‮»‬‭ ‬وبطولة‭ ‬الأندية‭ ‬الآسيوية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للرجال،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إقامة‭ ‬كلا‭ ‬البطولتين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭. ‬

وستقام‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬جلوب‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أكبر‭ ‬بطولات‭ ‬اليد‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الدمام‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬لغاية‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬البطولة‭ ‬حضور‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬العالمية‭ ‬ومندوبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭. ‬كما‭ ‬ستشارك‭ ‬أبرز‭ ‬الفرق‭ ‬الآسيوية‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬الآسيوية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬للرجال‭ ‬والتي‭ ‬ستتم‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬صباح‭ ‬السالم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭. ‬

وتأتي‭ ‬رعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لفريق‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬لنادي‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬ضمن‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بإثراء‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ويواصل‭ ‬البنك‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكاته‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الرياضية‭ ‬الرائدة‭ ‬لتبني‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬المجتمع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬