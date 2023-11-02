انطلاق بطولة كأس ديار المحرق لكرة اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تنطلق في السادس من نوفمبر الجاري بطولة كأس ديار المحرق لكرة اليد بمشاركة 10 فرق في باكورة انطلاق الموسم الرياضي لفرق الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2023/2024.
وبهذه المناسبة، أشاد الدكتور خالد الحيدان النائب الأول لرئيس الاتحاد برعاية شركة ديار المحرق لأنشطة وبرامج الاتحاد البحريني لكرة اليد، وأكد أن هذه الرعاية ستصب في تطوير مستوى اللعبة وستسهم في العملية التطويرية للعبة.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس أحمد العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق قائلًا: «إنه ليسعدنا أن نكون الراعي الرسمي للبطولة حيث تحرص الشركة على دعم الرياضة البحرينية وبطولات الاتحاد وتطوير النشاط الرياضي والذي ينعكس على تحقيق الإنجازات المشرفة لمملكة البحرين».
ونوه الحيدان بمبادرات شركة ديار المحرق في دعم القطاع الرياضي والذي يؤكد الشراكة الدائمة بين القطاعات الأهلية داخل المملكة، مشيداً بجهود شركة ديار المحرق وما توليه من اهتمام بارز لتقديم الدعم المتواصل وبذل الجهود الرامية إلى النهوض بالحركة الرياضية في المملكة. وقال: «سبق لشركة ديار المحرق رعاية العديد من أنشطة الاتحاد، وكان لهذه الرعاية دور رئيسي فيما حققته لعبة كرة اليد من إنجازات ونتائج مشرفة لمملكة البحرين، مكررًا شكره وتقديره لمجلس إدارة الشركة على مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الجهود لتطوير مستوى اللعبة من كافة الجوانب».
الجدير بالذكر أن ديار المحرق الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين بما تقدمه من مشاريع نوعية حيث تعد مدينة ديار المحرق أكبر المشاريع السكنية المتكاملة في مملكة البحرين، فهي تحتضن مزيجًا فريدًا من المرافق التجارية والترفيهية والرعاية الصحية، مما يُسهم في الحفاظ على القيم العائلية للمجتمع البحريني وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول السكنية المناسبة للحصول على نمط حياة عصري. وهي مجهزة بمرافق متنوعة تلبي الاحتياجات اليومية للقاطنين، منها على سبيل المثال لا الحصر: المساجد والحدائق والمجمعات التجارية والفنادق والمدارس والجامعات.
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