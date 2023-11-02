انطلاق بطولة كأس ديار المحرق لكرة اليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تنطلق‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بمشاركة‭ ‬10‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬باكورة‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬لفرق‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023‭/‬2024‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الحيدان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬برعاية‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لأنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬ستصب‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬وستسهم‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التطويرية‭ ‬للعبة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬ليسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬الراعي‭ ‬الرسمي‭ ‬للبطولة‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وبطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬وتطوير‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬والذي‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

ونوه‭ ‬الحيدان‭ ‬بمبادرات‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬والذي‭ ‬يؤكد‭ ‬الشراكة‭ ‬الدائمة‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬الأهلية‭ ‬داخل‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬شركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬وما‭ ‬توليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بارز‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬وبذل‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬النهوض‭ ‬بالحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬سبق‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬رعاية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وكان‭ ‬لهذه‭ ‬الرعاية‭ ‬دور‭ ‬رئيسي‭ ‬فيما‭ ‬حققته‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ونتائج‭ ‬مشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مكررًا‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬لتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬اللعبة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الجوانب‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬نوعية‭ ‬حيث‭ ‬تعد‭ ‬مدينة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬أكبر‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬المتكاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فهي‭ ‬تحتضن‭ ‬مزيجًا‭ ‬فريدًا‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬التجارية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬القيم‭ ‬العائلية‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬السكنية‭ ‬المناسبة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬عصري‭. ‬وهي‭ ‬مجهزة‭ ‬بمرافق‭ ‬متنوعة‭ ‬تلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬اليومية‭ ‬للقاطنين،‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭: ‬المساجد‭ ‬والحدائق‭ ‬والمجمعات‭ ‬التجارية‭ ‬والفنادق‭ ‬والمدارس‭ ‬والجامعات‭.‬