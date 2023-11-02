الأهلي المتحد راعيا لمشاركة الأولمبية بآسياد هانغتشو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قدم‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬رعايته‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬لمشاركتها‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬لغاية‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬فارس‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬لمشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعمه‭ ‬المستمر‭ ‬للحركة‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬ودعم‭ ‬مختلف‭ ‬برامج‭ ‬المجتمع‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نثمن‭ ‬عاليا‭ ‬دعم‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬لمشاركتنا‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬مشاركتنا‭ ‬الآسيوية‭ ‬وتحقيق‭ ‬إنجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬مشرف‭ ‬وهو‭ ‬انعكاس‭ ‬للتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬شاكرا‭ ‬ومقدرا‭ ‬للبنك‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬امتداد‭ ‬لمساهماته‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭..‬‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬بسام‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬التتان‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬البنك‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وذلك‭ ‬استمرارا‭ ‬لجهود‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تجسيد‭ ‬رؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بدعم‭ ‬القطاعين‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬والنجاحات‭ ‬للحركة‭ ‬الرياضية‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬شركاء‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬الداعمة‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬مسئوليتها‭ ‬تجاه‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬بمختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬وهو‭ ‬امتداد‭ ‬لمساهمات‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬إيمانا‭ ‬منا‭ ‬بأهمية‭ ‬ودور‭ ‬الشباب‭ ‬باعتباره‭ ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭ ‬الغالية‮»‬‭.‬