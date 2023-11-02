الأهلي المتحد راعيا لمشاركة الأولمبية بآسياد هانغتشو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قدم البنك الأهلي المتحد رعايته للجنة الأولمبية البحرينية «فريق البحرين» لمشاركتها بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي أقيمت خلال الفترة من 23 سبتمبر لغاية 8 أكتوبر 2023.
وبهذه المناسبة أعرب فارس الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية عن خالص شكره وتقديره للبنك الأهلي المتحد على دعمه لمشاركة مملكة البحرين بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة وذلك في إطار دعمه المستمر للحركة الشبابية والرياضية ودعم مختلف برامج المجتمع.
وأضاف «نثمن عاليا دعم البنك الأهلي المتحد لمشاركتنا في آسياد هانغتشو 2022 الأمر الذي ساهم في نجاح مشاركتنا الآسيوية وتحقيق إنجاز تاريخي مشرف وهو انعكاس للتعاون المثمر بين الجانبين شاكرا ومقدرا للبنك هذا الدعم والذي يعتبر امتداد لمساهماته الفاعلة في رعاية الحركة الرياضية..».
ومن جانبه أعرب السيد بسام عبدالرحمن التتان مدير أول الخدمات المصرفية الخاصة بالبنك الأهلي المتحد عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة مع اللجنة الأولمبية البحرينية وذلك استمرارا لجهود البنك في تجسيد رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بدعم القطاعين الشبابي والرياضي وتعزيز دوره في تحقيق المزيد من المكتسبات والنجاحات للحركة الرياضية.
وأضاف: «يسرنا أن نكون شركاء للجنة الأولمبية أحد أبرز الجهات الرياضية الداعمة لهذا القطاع انطلاقا من مسئوليتها تجاه المنتخبات الوطنية بمختلف الألعاب وهو امتداد لمساهمات البنك في دعم الرياضة إيمانا منا بأهمية ودور الشباب باعتباره المحرك الأساسي للتنمية في مملكتنا الغالية».
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