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البحرين قادرة أن تكون مركزا إقليميا لهذه الرياضة الشمري: اقتصاد الفروسية يقدر بـ10 ملايين دينار سنويا

11/2/2023 7:15:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬عبدالحكيم‭ ‬الشمري‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تزخر‭ ‬بأفضل‭ ‬سلالات‭ ‬الخيول‭ ‬العربية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬كسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬والسرعة‭ ‬ورياضة‭ ‬قفز‭ ‬الحواجز‭ ‬والجمال‭ ‬والانتاج‭ ‬ويقدر‭ ‬اقتصاد‭ ‬الفروسية‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬سنوياً‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬استيراد‭ ‬وتصدير‭ ‬الخيول‭ ‬وتجارة‭ ‬الأعلاف‭ ‬والأدوية‭ ‬البيطرية‭ ‬والتدريب‭ ‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني‭ ‬يقومون‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬رأس‭ ‬من‭ ‬الخيل‭ ‬تمثل‭ ‬قيمتها‭ ‬والمنشآت‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬اعتبار‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬أحد‭ ‬الروافد‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المهمة‭ ‬بالمملكة‭.‬

وأكد‭ ‬الشمري‭ ‬ان‭ ‬اهتمام‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬للمملكة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ومؤازرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ومتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬يشكل‭ ‬حجر‭ ‬الأساس،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬يمكن‭ ‬الانطلاق‭ ‬لجعل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مصدر‭ ‬رافد‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬الشمري‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬تدعم‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬منها‭ ‬صناعة‭ ‬إنتاج‭ ‬الأعلاف‭ ‬وتجارة‭ ‬الأدوية‭ ‬البيطرية‭ ‬وتصنيع‭ ‬الأدوات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالخيل‭ ‬والتي‭ ‬يفوق‭ ‬عددها‭ ‬100‭ ‬صنفاً‭ ‬منها‭ ‬السروج‭ ‬والألجمة‭ ‬ووسادات‭ ‬الظهر‭ ‬والرشمات‭ ‬ومواد‭ ‬الأرضيات‭ ‬لغرف‭ ‬الخيل‭ ‬وأنظمة‭ ‬التكييف‭ ‬والتبريد‭ ‬وتصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مضامير‭ ‬المشي‭ ‬وأجهزة‭ ‬تدريب‭ ‬الخيل‭ ‬وبرك‭ ‬السباحة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالخيل‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬تدريب‭ ‬وعلاج‭ ‬الخيول‭ ‬وتأهيل‭ ‬الخيل‭ ‬للسباقات‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وأضاف‭ ‬الشمري‭ ‬إنّ‭ ‬البحرين‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬مواطن‭ ‬خليجي‭ ‬سنويًا‭ ‬للتدرب‭ ‬على‭ ‬ركوب‭ ‬الخيل‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إذا‭ ‬توفرت‭ ‬الاسطبلات‭ ‬النموذجية‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬سبباً‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬سيمثل‭ ‬دخلاً‭ ‬للناتج‭ ‬المحلي‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬حيث‭ ‬ستوفر‭ ‬رياضة‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬الفروسية‭ ‬نسبة‭ ‬إشغال‭ ‬بالفنادق‭ ‬والشقق‭ ‬الفندقية‭ ‬ومشتريات‭ ‬وخدمات‭ ‬المتدربين‭ ‬وذويهم‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬إيجاد‭ ‬اسطبلات‭ ‬متخصصة‭ ‬لعلاج‭ ‬مرضى‭ ‬التوحد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رياضة‭ ‬الفروسية‭.‬

ونوه‭ ‬الشمري‭ ‬بأنه‭ ‬بجهود‭ ‬بسيطة‭ ‬يمكن‭ ‬توحيد‭ ‬جميع‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬الرسمية‭ ‬لتتناسب‭ ‬ورؤية‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأهيله‭ ‬للقيام‭ ‬بدوره‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬موارد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬مضيفاً‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نصبو‭ ‬له‭ ‬هو‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬وطنية‭ ‬لجعل‭ ‬البحرين‭ ‬مركزاً‭ ‬إقليمياً‭ ‬لتجارة‭ ‬ورياضة‭ ‬الفروسية‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬وهيئات‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المملكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والرياضية‭ ‬للخروج‭ ‬برؤية‭ ‬وخطة‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬مؤكدًا‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬جمعية‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينية‭ ‬لبذل‭ ‬أي‭ ‬جهد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إعداد‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬تجارة‭ ‬ورياضة‭ ‬الفروسية‭.‬

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